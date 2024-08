Neue Live-Tournee: Luke Mockridge verspricht „FUNNY TIMES“ in Bamberg und Coburg

Es sind komische Zeiten, aber wer hat entschieden, dass sie nicht zum Lachen sind? Luke Mockridge war es jedenfalls nicht. Denn er macht gerne das, was er am besten kann: Menschen unterhalten. Schon mit seinem letzten Programm „TRIPPY“ begeisterte er über 140.000 Menschen. Auch in „FUNNY TIMES“ zeigt er sich so, wie man ihn liebt! 100% pures Entertainment, als Gegenentwurf zu einer viel zu ernsten Welt. Kein erhobener Zeigefinger, kein Moralismus, keine Empörung, keine KI oder überhöhter Social-Media-Tanz. Einfach Luke! Ein Mensch, der unterhält wie kein anderer: Klavier, StandUp, Spontaneität, 90er, 00er, Jetzt! FUNNY TIMES verspricht eine gute Zeit und die Erkenntnis, dass dir am Ende niemand danken wird, wenn du stets empört und ernst durchs Leben gelaufen bist, anstatt es zu genießen! Luke ist bereit: Let’s have some FUNNY TIMES!

27.09.24, 20 Uhr, Konzerthalle – Hegelsaal in Bamberg

28.09.24, 20 Uhr, Kongresshaus Rosengarten in Coburg

Tickets für die beiden Veranstaltungen gibt es auf www.kartenkiosk-bamberg.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.