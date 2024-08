Klosterlandschaft in Bamberg wird aufgewertet

Der Höhepunkt im Inneren der Klosterkirche St. Michael ist der „Himmelsgarten“. Noch ist der Blick auf das historische Deckengemälde mit 578 Blumen und Heilkräutern aufgrund der Arbeiten am Gebäude nicht möglich. Wenn die Kirchensanierung abgeschlossen ist, soll der Kräutergarten auch in echt erblühen: Am Donnerstag, 25. Juli 2024, beginnt die Bürgerspitalstiftung als Eigentümerin der Klosteranlage am Michaelsberg mit Landschaftsarbeiten unterhalb des Weinbergs. Ein zentrales Projekt dieser Baumaßnahme ist die Anlage eines Kräutergartens. Hier sollen die Kräuter, die in der historischen Deckenmalerei der Kirche zu finden sind, real angebaut und der Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Diese historische Wiederbelebung verbindet die kulturelle Vergangenheit Bambergs mit der heutigen nachhaltigen Nutzung der Grünflächen.

Die Landschaftsarbeiten, die der Stadtrat am 23. April 2024 beschlossen hat, zielen außerdem darauf ab, die bestehenden Streuobstwiesen am Michaelsberg auszubauen und somit die Artenvielfalt in diesem Gebiet zu fördern. Die ökologisch angebauten Obstsorten auf diesen Wiesen werden zu Apfelsecco, Apfel- und Birnensaft, Likören, Bränden oder Gelee verarbeitet und in den Stiftsläden angeboten. Die Produkte sind äußerst beliebt bei der Bamberger Bevölkerung und tragen zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt bei.

Ein besonderes Augenmerk wird auf die nachhaltige Bewässerung der neuen Grünanlagen gelegt. Ein ausgeklügeltes Zisternensystem zur Regenwassernutzung sorgt dafür, dass die Bewässerung umweltfreundlich und ressourcenschonend erfolgt.

Neben der ökologischen und kulturellen Bereicherung wird auch die Infrastruktur am Weinberg verbessert. Dazu zählt vor allem die Ertüchtigung der Wege und Aufenthaltsflächen, die unter anderem bei den sehr beliebten Weinfesten gerne genutzt werden.

Die Arbeiten werden durch Zuwendungen der Städtebauförderung unterstützt und sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.