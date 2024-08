Gemeinsam unterwegs für eine Umwelt ohne Müll in Bamberg

Die Stadt Bamberg ruft am 20. September zum Mitmachen beim „World Cleanup Day“ auf.

Es entwickelt sich zur Tradition: Zum wiederholten Mal beteiligt sich die Stadt Bamberg an der größten globalen Bottom-Up-Bürgerbewegung zur Beseitigung von Umweltverschmutzung, dem „World Cleanup Day“. Alle Menschen aus Bamberg sind aufgerufen, am Freitag, 20. September 2024, mitzumachen und gemeinsam in der Stadt Müll zu sammeln. „Ich freue mich darauf, an diesem Tag zusammen mit Ihnen die Ärmel für ein saubereres Bamberg hochzukrempeln und gemeinsam Müll zu sammeln“, blickt Bürgermeister und Umweltreferent Jonas Glüsenkamp voraus. Der „World Cleanup Day“ ist ein UN-Aktionstag, der die Weltgemeinschaft zum kollektiven Handeln für eine gesunde und müllfreie Zukunft bringen will. Er wurde von der Bürgerbewegung „Let´s Do It!“ ins Leben gerufen und ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Im vergangenen Jahr beteiligten sich bereits 19,1 Millionen Menschen aus 195 Ländern an diesem Aktionstag – auch viele Bambergerinnen und Bamberger waren dabei. Am Freitag, 20. September 2024, geht es wieder darum, gemeinsam anzupacken und Müll zu sammeln, der achtlos in unsere Umwelt geworfen wurde. „Es ist erschreckend, wie viel Müll verbotenerweise jeden Tag in der Natur entsorgt wird“, erklärt Glüsenkamp. „Wer genauer hinschaut, findet fast überall alte Zigarettenstummel, Plastiktütenreste oder anderen Abfall – und dieser liegt dort meist für eine sehr lange Zeit.“ Plastikfolie braucht zum Beispiel bis zu 120 Jahre, um komplett zersetzt zu werden, alte Glasflaschen sogar bis zu eine Million Jahre. Das stellt ein Problem dar, sowohl für die Flora und Fauna, als auch für Menschen. Am 20. September zählt jede helfende Hand. Denn jede einzelne Person kann im Kampf gegen Abfallberge einen wertvollen Beitrag leisten und damit direkt in der eigenen Umgebung beginnen. Das liegt auch Jonas Glüsenkamp besonders am Herzen: „Der World Cleanup Day ist eine tolle Möglichkeit, gemeinsam anzupacken und das Bewusstsein für unsere globale Müllproblematik zu schärfen. Wir von der Stadt Bamberg wollen ein Teil der Lösung sein.“

Sind Sie mit dabei?

Wenn Sie am World Cleanup Day 2024 in Bamberg teilnehmen möchten, geben Sie uns bitte vorab über das https://www.stadt.bamberg.de/worldcleanupday auf unserer Website Bescheid. Das dient der besseren Planbarkeit, um zum Beispiel abschätzen zu können, wie viele Müllsäcke benötigt werden. Außerdem sollen im Vorfeld der Aktion noch detailliertere Informationen bekannt gegeben werden, etwa zum genauen Standort der Sammelstellen. Die im Zuge der Aktion gesammelten Daten werden nur dafür verwendet und anschließend wieder gelöscht. Handschuhe, Greifzangen, Eimer etc. müssen selbst mitgebracht werden. Müllsäcke werden durch die Stadt Bamberg gestellt. Treffpunkt ist am Freitag, 20. September 2024, um 10 Uhr an den verschiedenen Sammelstellen im Stadtgebiet, welche per Mail und auf der städtischen Homepage noch bekanntgegeben werden. Dort werden dann die leeren Müllsäcke ausgegeben. Die gefüllten Müllsäcke können dann bis spätestens um 12 Uhr wieder an den Sammelstellen abgegeben werden, wo sie anschließend von Bamberg Service abgeholt und zum Müllheizkraftwerk gefahren werden.