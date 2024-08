Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER in Teilen Oberfrankens

Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER vor SCHWEREM GEWITTER

für die Städte und Landkreise Bayreuth, Coburg, Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels und Wunsiedel im Fichtelgebirge

gültig von: Donnerstag, 01.08.2024 17:08 Uhr

voraussichtlich bis: Donnerstag, 01.08.2024 19:00 Uhr

ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am: Donnerstag, 01.08.2024 17:08 Uhr

Von Südwesten ziehen in den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag einzelne, teils heftige Gewitter auf. Diese gehen örtlich mit heftigem Starkregen mit Mengen zwischen 20 und 35 l/qm, lokal auch bis 50 l/qm in kurzer Zeit einher. Außerdem sind Sturmböen und schwere Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h (Bft 9-10) und Hagel mit Korngrößen um 2 cm möglich. Am Sonntagmorgen ziehen die Gewitter nordostwärts ab.

Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen.

Hilfestellung unter: https://www.dwd.de/handlungsempfehlungen-vorabinformation