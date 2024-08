SpVgg Jahn Forchheim gegen den SV Unterreichenbach

Am Sonntag um 15.00h muss der Jahn zum SV Unterreichenbach!

„Die Niederlage gegen Bruck hat schon weh getan, da man den Jungs nicht viel vorwerfen kann, außer dass wir verpasst haben bei unserer Anzahl an Torchancen auch ein Tor zu erzielen. Wir waren definitiv nicht die schlechtere Mannschaft, aber leider ist Fußball Ergebnissport und da entscheiden nun mal auch Tore. Das Spiel war sehr physisch und auch bei diesen Temperaturen haben beide Mannschaften richtig Gas gegeben. Der Elfmeter gegen uns war meiner Ansicht nach zweifelhaft. Wir werden die Krone wieder richten und fahren mit viel Selbstbewusstsein am Sonntag zu den Urus um uns dort belohnen. Die letzten Spiele gegen das Team von Matthias Rascher, waren immer sehr eng und intensiv. Wir werden uns fokussiert auf diese Partie vorbereiten um dort punktemäßig was mitzunehmen“, so Holger Denzler, der sportliche Leiter des Jahn.