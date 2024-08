Sommerferienprogramm des KJR Lichtenfels

Restplätze für Angebote des Kreisjugendringes

Für Schnellentschlossene gibt noch Restplätze für verschiedene Angebote des Kreisjugendringes Lichtenfels.

Am 2. September werden zwei Einsteigerkurse in die Trendsportart Skiken angeboten. Diesmal auch mit der Möglichkeit seine erwachsenen Herzensmenschen mitzunehmen. Auf den Spuren der Biathleten erlernen die Teilnehmenden mit Spiel und Spaß das Skiken. Jeder ab 9 Jahre kann diesen Sport erlernen, auch die Eltern. Zum Abschluss des 3-stündigen Programms wird ein kleines Biathlon veranstaltet, bei dem bei einem Staffellauf mit Lasergewehren auf Zielscheiben geschossen wird. Es werden zwei Kurse am gleichen Tag zu zwei unterschiedlichen Zeiten angeboten – Vormittag oder Nachmittag.

Schon mal was von einem Berg aus Quarzsand gehört? Am 14. August geht es nach Hirschau um den 120 Meter hohen Monte Kaolino zu erklimmen und wieder herunterzufahren. Das geht entweder mit dem Zipfelbob oder dem Rollercoaster. Außerdem ist schon der Waldklettergarten für Teilnehmende ab 10 Jahren gebucht.

An einem Sonntag, kurz vor Ferienende, nämlich den 8. September geht es nach Stuttgart zum Musical Tarzan. Aber die Mädels und Jungs ab 10 Jahre schauen sich nicht nur das Musical an, sondern dürfen auch einen Blick hinter die Kulissen im Backstage-Bereich des Theaters werfen. Ein Besuch im Porsche-Museum ist ebenfalls eingeplant. Wenn das kein würdiger Abschluss der Sommerferien ist.

Vom 26. bis 30. August findet eine Sommerfreizeit im Jugendwaldheim Lauenstein statt. Mit dem Zug geht es nach Ludwigstadt und dann in die Unterkunft. Eine ganze Woche dreht sich alles um den Wald und die Natur. Natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz

Anmeldungen gibt es zum Download auf der Homepage www.kjr-lichtenfels.de, können beim Kreisjugendring unter service@kjr-lichtenfels.de oder telefonisch 09571/940603 angefordert werden.