Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 01.08.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Ein Unbekannter entwendete im Laufe des Montags in der Brennerstraße eine Satteltasche samt Inhalt. Der Entwendungsschaden summiert sich auf immerhin 110,- Euro.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Erheblich angetrunken stürzte am Donnerstag, gegen 07.30 Uhr, ein Fahrradfahrer in der Memmelsdorfer Straße. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 23-jährige betrunken war, ein Test ergab einen Wert von über 3 Promille. Der Radfahrer hatte sich bei seinem Sturz nur leicht verletzt, er wurde ins Klinikum Bamberg gebracht. Dort wurde auch wegen der Trunkenheit eine Blutentnahme durchgeführt.

Unfallfluchten

BAMBERG. Ein geparkter VW UP wurde am Dienstagnachmittag im Bereich der St.-Getreu-Straße angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich, obwohl Schaden in Höhe von 300,- Euro entstanden war.

Ein weiterer Pkw, ein Ford, wurde in der Schützenstraße angefahren. Auch hier flüchtete der Verursacher, hier wird der Schaden auf 1000,- Euro beziffert.

Am Mittwoch, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, wurde dann noch in der Buger Straße ein VW Golf touchiert. In diesem Fall wurden 1500 Euro Schaden hinterlassen, auch hier machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Drogenfahrt

BAMBERG. Offenbar unter Drogeneinwirkung wurde am Mittwoch, gegen 10 Uhr, ein Autofahrer in der Egelseestraße angehalten. Der 23-jährige hatte angegeben, Cannabis eingenommen zu haben, ein entsprechender Test verlief auch positiv. Das Ganze hatte eine Blutentnahme zur Folge.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

– Fehlanzeige –

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Zeugen gesucht – LKW begeht Unfallflucht

A73 – Eggolsheim. Am Mittwochabend befuhr ein 24jähriger mit seinem PKW die BAB A73 in Richtung Nürnberg. Auf Höhe des Parkplatzes Regnitztal befand er sich ordnungsgemäß auf dem linken Fahrstreifen, um einen LKW zu überholen. Dieser LKW wechselte jedoch unvermittelt vor dem PKW vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem anderen LKW das Einfahren vom Parkplatz zu ermöglichen. Trotz einer Vollbremsung des PKW kam es zum Zusammenstoß mit dem LKW, wodurch am Fahrzeug die gesamte Beifahrerseite beschädigt wurde. Weiterhin wurde der PKW noch gegen die Mittelschutzplanke gedrückt. Der Fahrer des LKW mit italienischer Zulassung setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 13000 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Bamberg unter Tel. 0951/9129-510 zu melden.

Zeugen gesucht – LKW begeht Unfallflucht

A70 – Oberhaid. Am Dienstag kam es gegen 14:10 Uhr auf der BAB A70 in Fahrtrichtung Bayreuth kurz nach der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerkannt entfernte.

Ein silberne Skoda wollte auf der rechten Fahrspur einen vor ihm fahrenden LKW überholen, hinter dem noch ein Kleintransporter fuhr. Als der Skoda bereits auf der linken Fahrspur war, wechselte der Kleintransport unvermittelt nach links, wodurch der PKW zur Vollbremsung gezwungen wurde, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch kam der PKW ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, es entstand aber Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen Kleintransporter mit einem weißen Planenaufbau.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Bamberg unter Tel. 0951/9129-510 zu melden.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Mann wirft mit Getränkedose um sich

BAYREUTH. Am gestrigen Mittwoch gegen 12:00 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt im Bereich Kreuz zu einer Körperverletzung. Ein amtsbekannter 36 Jahre alter Bayreuther beleidigte und bedrohte zunächst einen 38jähringen der zum Einkaufen im dem Verbrauchermarkt war mit diversen Schimpfworten und Drohungen. Im Kassenbereich nahm der 36jährige dann eine Getränkedose und warf diese dem Geschädigten an den Kopf. Der Mann erlitt dadurch eine Platzwunde. Warum er dem Mann die Dose an den Kopf warf ist derzeit noch unklar. Den 36 Jahre alten Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Touchierter Außenspiegel

Leutenbach. Am Dienstag um 12.00 Uhr parkte ein 66-jähriger seinen Lkw in der Dorfstraße am rechten Fahrbahnrand. Als er gegen 12.30 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass sein linker Außenspiegel beschädigt war. Der Sachschaden beträgt 250 EUR. Da es sich bislang um einen unbekannten Täter handelt, bittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt um Hinweise im genannten Tatzeitraum unter Tel: 09194 / 7388-0.

Unfall mit Handy am Steuer

Obertrubach. Ein 19-jähriger Fahrer eines Kleintransporters fiel den Beamten der Polizeiinspektion Ebermannstadt am Mittwochnachmittag in der Teichstraße auf. Vor den Augen der Streifenpolizisten fuhr der Mann mit seinem Transporter gegen einen angrenzenden Gartenzaun. Grund hierfür war, dass er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte und hierbei nach links von seiner Fahrspur abgekommen ist. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR. Gegen den jungen Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung bezüglich des zu erwartenden Bußgeldes im dreistelligen Bereich erhoben.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Hallerndorf. Am Mittwochnachmittag befuhr eine 47-jährige Krad-Fahrerin die Kreisstraße 19 von Greuth in Richtung Stiebarlimbach. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Durch den anschließenden Sturz trug sie leichte Verletzungen von sich und wurde ins Klinikum Höchstadt gebracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn musste aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe durch den Bauhof gereinigt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.000 EUR.

Sonstiges

Forchheim. In der Fritz-Hoffmann-Straße wurde am Nachmittag ein 60-jähriger Fahrradfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Anschließend folgte eine Blutentnahme im Klinikum Forchheim. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Fahrrad in der Dienststelle sichergestellt.

Forchheim. Ebenfalls wurde am frühen Abend ein 61-järhiger Fahrradfahrer in der Schlachthofstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein starker Alkoholgeruch und Gleichgewichtsprobleme konnten bei ihm wahrgenommen werden, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Das Ergebnis lag bei 1,82 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum Forchheim und eine Unterbindung der Weiterfahrt.

Forchheim. In derselben Nacht wurde bei einem weiteren Fahrradfahrer in der Unteren Kellerstraße ebenfalls eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt, da auch hier ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Daraufhin wurde beim 63-jährigen Fahrer eine Blutentnahme im Klinikum Forchheim durchgeführt. Auch ihm wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Forchheim. Gegen 22:00 Uhr wurde ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Adalbert-Stifter-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug keinen bestehenden Versicherungsschutz hat. Auf Nachfrage gab der Fahrer zu, kürzlich Cannabis konsumiert zu haben. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Forchheim durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der E-Scooter sichergestellt.

Polizeiinspektion Lichtenfels und Pst. Bad Staffelstein

Fahrraddiebstahl

BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. In der Zeit von Samstag 14:00 Uhr bis Dienstag 17:00 Uhr wurde das gelb, graue Cube Mountainbike einer 14-Jährigen am Bahnhof entwendet. Das Fahrrad stellte sie am Fahrradständer ab und versperrte dies mit einem Schloss. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0.

Fahrrad aus Garten gestohlen

EBENSFELD, LKR. LICHTENFELS. Ein schwarzes Staiger Damenrad wurde im Zeitraum von Montag 14:00 Uhr bis Dienstag 14:00 Uhr aus dem Garten eines freistehenden Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße entwendet. Der Entwendungsschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0.

Unfallflucht

LICHTENFELS. Eine 62-Jährige musste feststellen, dass ihr KIA Rio am Mittwoch im Zeitraum von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr am rechten Fahrzeugheck beschädigt wurde. Der Wagen stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz am Burgberg. Durch Lackkratzer entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden.

Fahrradfahrer gegen Autotür gefahren

LICHTENFELS. Am Mittwoch um 10:00 Uhr stand eine 23-jährige Paketlieferantin mit ihrem Kleintransporter in der Alten Coburger Straße am Fahrbahnrand. Sie bewegte ihr Auto anschließend schräg in eine Hofeinfahrt und kam dort zum Stehen. Wenige Sekunden danach fuhr ein Fahrradfahrer in ihre Fahrertüre und verursachte eine Schaden von rund 1.000 Euro. Der Mann stand sofort auf und setzte seine Fahrt fort. Die Fahrerin beschreibt ihn ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, er trug eine Sonnenbrille, kurze Hose und hatte keinen Helm auf. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzten.

Autospiegel beschädigt und weitergefahren

ALTENKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS. Am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Toyota Yaris die Franz-Joseph-Ahles-Straße in Richtung Lichtenfels. Hierbei fiel ihr ein Auto im Gegenverkehr auf, welches mittig auf der Fahrbahn fuhr. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß mit den Außenspiegeln der beiden Autos. Die Dame wartete noch einen Augenblick, doch der andere Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Toyota entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfall und/oder Unfallverursacher erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.