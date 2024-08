Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 01.08.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt

Vermutlich aufgrund der späten Uhrzeit, rechnete ein Fahrraddieb am Erlanger Bahnhof nicht mehr mit den wachsamen Augen von Zivilbeamten der Erlanger Polizei.

Gegen 01:30 Uhr beobachteten die Beamten den 41-jährigen dabei, wie er sich im Bereich der Fahrradabstellplätze auffällig verhielt. Als er schließlich damit begann, sich an dem Schloss eines versperrten Fahrrads zu schaffen zu machen, gaben sich die Polizeibeamten zu erkennen und nahmen den Mann fest.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde im Anschluss auch noch die Wohnung des bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mannes durchsucht. Hier konnte allerdings kein weiteres Diebesgut mehr aufgefunden werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Fahrraddiebstahls eingeleitet.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Beim Wenden übersehen

Uttenreuth – Am Mittwochmorgen fuhr ein Mann mit seinem Pkw mit einem 750 Kg-Anhänger auf der Staatsstraße von Weiher in Richtung Uttenreuth. Auf Höhe der dortigen Tankstelle wendete der Mann mit seinem Gespann. Hierbei übersah er den Pkw einer Frau, die zu dieser Zeit mit ihrem Pkw ebenfalls auf der Staatsstraße von Weiher in Richtung Uttenreuth fuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 7.500,- €. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Pkw der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Familie flüchtet nach Verkehrsunfall

Uttenreuth / Spardorf – Am Mittwochabend, gegen 20:15 Uhr, befuhr eine Frau mit ihrem Fahrrad den Radweg, aus Spardorf kommend, durch die Hühnerschlucht in Richtung Uttenreuth. Nachdem sie den Tennenbach passierte, kreuzte ein Junge, der mit seinem Fahrrad aus einem Waldweg kam, den Radweg. Die Radfahrerin konnte nicht mehr abbremsen und es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Radfahrerin leicht verletzte. Der Junge war mit Mutter, Vater und kleiner Schwester unterwegs. Die Familie gab der Radfahrerin zu verstehen, dass sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind und entfernten sich daraufhin in Richtung Spardorf, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Laut der Radfahrerin war die Familie lediglich der russischen/ukrainischen Sprache mächtig. Am Rad der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 150 €. Ob sich der Junge durch den Zusammenstoß verletzte, ist bislang unklar. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Rufnummer 09131/988-420 zu melden.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Weisendorf – Am frühen Mittwochabend bemerkte ein Landwirt, welcher mit seinem Traktor auf der Staatsstraße 2259 zwischen Weisendorf und Großenseebach fuhr, dass aus seiner angehängten Ballenpresse Rauch aufsteigt. Er konnte die Presse vom Traktor abkoppeln. Die zwischenzeitlich brennende Ballenpresse wurde durch die Feuerwehren Weisendorf und Großenseebach gelöscht. Während der Löscharbeiten war die Staatsstraße in beide Richtungen gesperrt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Polizeiinspektion Höchstand a.d. Aisch

– Fehlanzeige –