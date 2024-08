OB Starke spricht sich deutlich gegen eine umstrittene Veranstaltung in Bamberg aus

„Sie sind hier nicht willkommen“

Klare Kante zeigt Oberbürgermeister Andreas Starke zu einem für November 2024 geplanten Vortrag in der Konzert- und Kongresshalle in Bamberg und distanziert sich im Namen der Stadt von dieser Veranstaltung. Der Redner wurde in der Vergangenheit medial dafür kritisiert, Verschwörungsideologien Vorschub zu leisten. In einem Brief an den Veranstalter und den Vortragenden hält Starke unmissverständlich fest: „Sie sind hier nicht willkommen. Diese Veranstaltung ist in Bamberg unerwünscht.“ In Bamberg sei kein Platz für Verschwörungstheorien, Fake News und antidemokratisches Verhalten. „Bamberg ist bunt!“, betont das Stadtoberhaupt und fordert deshalb den Veranstalter auf, die Veranstaltung am 1. November 2024 ersatzlos zu streichen.

Der Vertrag zwischen dem Veranstalter und der Bamberg congress + event GmbH sei „allein aufgrund unvollständiger Angaben“ zustande gekommen. „Bei Kenntnis der tatsächlichen Umstände wäre es nicht zu einem Vertragsabschluss gekommen“, erklärt Starke. Der Absicht, unsere Stadtgesellschaft zu spalten, trete er entschieden entgegen, auch wenn Meinungsfreiheit ein hohes Gut mit verfassungsrechtlichem Rang sei. „Die Grenzen werden überschritten, wenn falsche Tatsachen behauptet und pseudowissenschaftliche und wahrheitswidrige Thesen verbreitet werden“, bekräftigt Starke.