„Möhrchen“-Hausaufgabenhefte für die Grundschule Zapfendorf

„Nachhaltigkeit ist kinderleicht!“

Um schon die jüngsten Landkreisbürgerinnen und -bürger für die wichtigen Themen „Klima- und Umweltschutz sowie fairer Handel“ zu sensibleren, verteilt der Fachbereich „Nachhaltige Entwicklung“ am Landratsamt Bamberg auch in diesem Jahr wieder die „Möhrchen“-Hausaufgabenheft an die künftigen Viertklässler.

Stellvertretend für alle Grundschulen im Landkreis durften sich jetzt Schülerinnen und Schüler der Grundschule Zapfendorf freuen. Sie bekamen ihre „Möhrchen“-Hausaufgabenhefte von Landrat Johann Kalb überreicht: „Dieses Hausaufgabenheft ist ein wichtiger Baustein für die Umweltbildung unserer Kinder!“

Das „Möhrchen“ bietet neben den allgemeinen Informationen, die ein Hausaufgabenheft beinhalten muss, viele wertvolle Tipps. Es gibt Auskunft zum Thema Einkauf regionaler und saisonaler Produkte und besitzt zusätzlich einen tollen Erntekalender. Die Schülerinnen und Schüler finden dort zusätzlich Informationen zu fairem Handel, Globalisierung und Gerechtigkeit. Abgerundet wird das Heft mit vielen weiteren Klima- und Umwelttipps.

Das Heft ist für die Schülerinnen und Schüler kostenlos und wurde nach Bedarf an alle künftigen Viertklässler der Grundschulen im Landkreis Bamberg verteilt.