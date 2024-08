Vom 5. bis 9. August lädt die Kinderspielstadt auf dem Gelände des Jugendzeltplatzes zu Spiel und Spaß ein

„Mini-Bayreuth“ lädt wieder ein: Auch in diesem Jahr veranstaltet das Amt für Kinder, Jugend und Familie die beliebte Kinderspielstadt gemeinsam mit dem Stadtjugendring.

„Mini-Bayreuth“ öffnet seine Pforten von Montag, 5. August, bis Freitag, 9. August, auf dem Gelände des Jugendzeltplatzes in der Frankengutstraße 13. Kinder, die bereits die erste Schulklasse besucht haben, können hier jeweils von 9 bis 16 Uhr einen ereignisreichen Ferientag erleben. Die Kassen öffnen eine halbe Stunde vor Beginn, einen Kartenvorverkauf gibt es nicht. Der Ganztagespass kostet vier Euro und den Nachmittagspass ab 12.30 Uhr gibt es für zwei Euro.

Am Montag, 5. August, um 9 Uhr, wird Oberbürgermeister Thomas Ebersberger „Mini-Bayreuth“ im Rahmen eines kurzen Eröffnungsprogramms vor Ort eröffnen. Am Freitag, 9. August, ist die ganze Familie ab 15 Uhr zum Kinderkonzert mit der Rap-Combo „Bambägga“ eingeladen.

Wie in einer richtigen Stadt können die Kinder in „Mini-Bayreuth“ durch verschiedene Tätigkeiten in einer der angebotenen Stationen – zum Beispiel in der Lederwerkstatt oder beim Flugzeugmodellbau – ihre Spielwährung „Knobbern“ verdienen. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, kann das verdiente Geld anschließend natürlich auch wieder ausgegeben werden, zum Beispiel bei der Hüpfburg oder im Fanshop.

Die Kinder können in „Mini-Bayreuth“ basteln, die Polizei der Kinderspielstadt unterstützen, ihren eigenen Artikel in der Zeitung „Käsblättla“ veröffentlichen und sogar im Kinderrat die Bürgermeister von Bayreuth treffen oder bei der Entscheidung über die Vergabe der „Knobbernspende“ mitwirken.