Markus Döhla macht sich stark fürs Fichtelgebirge

Neuer Geschäftsleiter für den Zweckverband

Ein neuer Mann macht sich stark für den Tourismus im Fichtelgebirge: Der „Zweckverband zur Förderung des Tourismus und Wintersports im Fichtelgebirge“ freut sich, die Ernennung von Markus Döhla zum neuen Geschäftsleiter bekannt zu geben. Er soll mit seiner Erfahrung und seinem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse von Mittelgebirgsregionen frischen Wind und neue Ideen in die Region bringen.

Bei seiner Vorstellung im Haus des Gastes in Oberwarmensteinach betonte Döhla die Notwendigkeit, innovative Impulse im Fichtelgebirge zu setzen, um den Tourismus nachhaltig zu fördern und gleichzeitig die natürliche Schönheit der Region zu bewahren. „In einer Zeit, in der sich der Tourismusmarkt ständig verändert, ist es entscheidend, dass wir neue Wege finden, um Besucher zu begeistern und zugleich die Einzigartigkeit unserer Region zu erhalten“, erklärt Döhla. „Das Fichtelgebirge hat mit seinen vielfältigen Landschaften und Freizeitmöglichkeiten enormes Potenzial, das wir noch stärker nutzen wollen.“

Besonders am Herzen liegt dem neuen Geschäftsleiter der Ochsenkopf. „Der Ochsenkopf ist nicht nur ein Wahrzeichen des Fichtelgebirges, sondern auch ein vielseitiges Freizeit- und Sportzentrum, das sowohl im Winter als auch im Sommer Attraktionen für Jung und Alt bietet. Wir möchten dieses Potenzial weiter ausbauen und durch gezielte Maßnahmen wie die Verbesserung der Infrastruktur und neue Veranstaltungskonzepte zusätzliche Besucher anziehen.“ Die Nordseite des Ochsenkopfs soll dabei als „Familienberg“ vermarktet werden, die Südseite als „Actionberg“.

Neben der Förderung des Wintersports liegt dem neuen Geschäftsleiter auch die ganzjährige touristische Nutzung der Region am Herzen. In diese Kerbe schlägt auch Landrat Florian Wiedemann, der gleichzeitig Zweckverbandsvorsitzender ist: „Wir sehen großes Potenzial in der Weiterentwicklung von Angeboten für Wanderer, Radfahrer und Naturliebhaber. Unser Ziel ist es, das Fichtelgebirge noch stärker als ganzjähriges Reiseziel zu etablieren und so die regionale Wirtschaft nachhaltig zu stärken.“ Er freue sich sehr, mit Markus Döhla nun auf einen überaus motivierten Mitarbeiter bauen zu dürfen.

Zur Person

Name: Markus Döhla

Alter: 44

Vorherige Stationen: seit 2016 bei der Tourismuszentrale Fichtelgebirge tätig, vorherige Stationen als Reiseleiter im internationalen Außendienst und als Angestellter in einem Dresdner Reisebüro