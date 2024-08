Landkreis Kronach dankt langjährigen Musik-Lehrkräften

Landrat Klaus Löffler dankte mit dem zu Ende gehenden Schuljahr den Lehrkräften Danielle Maheux, Dietmar Engels und Günther Peppel für ihr Jahrzehnte andauerndes Wirken an der Berufsfachschule für Musik in Kronach und der dortigen Musikschule. Dabei stellte der Landrat in seiner Funktion als Vorsitzender des Zweckverbandes Berufsfachschule für Musik und Sing- und Musikschulwerk Oberfranken das langjährige Engagement der nun ausscheidenden Lehrkräfte Danielle Maheux und Dietmar Engels in den Vordergrund. Löffler hob dabei deren herausragende Arbeit während der letzten zwei Jahrzehnte hervor. Für den neuen Lebensabschnitt wünschte ihnen Landrat Löffler alles Gute, Gesundheit sowie Gottes Schutz und Segen.

Glückwünsche zum 40-jährigen Dienstjubiläum konnte Musiklehrer Günther Peppel entgegennehmen. Wie der Landrat betonte, habe sich Peppel während all den Jahren für die Weiterentwicklung der Schule eingebracht und viele Veränderungen an der Musikschule miterlebt.

Glückwünsche und Dankesworte überbrachte Löffler auch vom Bezirkstagspräsidenten Henry Schramm, der im Zweckverband sein Stellvertreter ist.

Danielle Maheux brachte sich ab 2003 zunächst an der Musikschule und später an der Berufsfachschule im Fach Oboe und beim Ensemblespiel für den Bereich Holzbläser ein. Auf 19 Jahre Lehrtätigkeit in der Musikschule und Berufsfachschule kann Dietmar Engels zurückblicken. Dabei deckte er die Fächer Kontrabass und E-Bass ab, beim Ensemblespiel trug er Verantwortung im Bereich Tango. Seit Beginn seiner Tätigkeit wirkte Günther Peppel beim Zweckverband als Lehrer im Fach Schlagzeug, was die Bereiche Ensemblespiel und Unterrichtsmethodik mit einschließt.

Manuel Grund, kommissarischer Schulleiter, gratulierte im Namen der gesamten Musikschulfamilie. Seinen ausscheidenden Lehrkräften Maheux und Engels gegenüber formulierte er: „Über viele Jahre habt Ihr künstlerisch als auch pädagogisch junge Musikerinnen und Musiker ins Berufsleben begleitet und die Region mit Eurem musikalischen Schaffen bereichert.“ Weiter führte Grund aus, dass durch die Initiative von Günther Peppel auch das alljährliche Schlagzeugkonzert zu einem Höhepunkt im Schuljahr geworden sei.

Den Glückwünschen und Dankesworten schlossen sich Christian Neubauer für die Personalverwaltung und Birgit Eichstädter vom Personalrat der Musikschule an.