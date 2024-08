Kronacher Schüler übergeben Gastgeschenk aus Schottland an Landrat Klaus Löffler

Nachdem die Umweltgruppe des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums im Mai einen Austausch mit der Banff Academy in Aberdeenshire in Schottland durchgeführt hat, konnte sie nun Landrat Klaus Löffler die Banffshire Flag überreichen.

„Das gemeinsame Projekt stand unter dem Motto des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit“, erklärt die Organisatorin Andrea Wittmann. Es geht aber auch darum, Kontakte zu anderen Ländern zu knüpfen und Freundschaften zu schließen. Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der Banff Academy führten die Jugendlichen Umweltschutzprogramme und Projekte zur Nachhaltigkeit durch. „Umweltschutz macht auch vor Ländergrenzen nicht halt. Eine Verbindung der europäischen Idee mit der Achtung unserer Umwelt ist durch diesen Austausch möglich. Es freut mich sehr, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich in diesem Bereich engagieren und so auch ihren eigenen Horizont erweitern“, freut sich die Schulleiterin Claudia Metzner. Eine große Ehre wurde der Gruppe aus Kronach zu teil, Lord Lieutenant of Bannshire treffen zu dürfen. Andrew Simpson wurde 2019 direkt von der Queen ernannt und vertritt die Krone in allen öffentlichen Angelegenheiten. Er ließ es sich nicht nehmen, die Kronacher persönlich zu begrüßen, und hatte auch ein Geschenk dabei. Er überreichte den Kindern die Flagge von Banffshire. Diese wurde 2023 von einem Schüler entworfen, dessen Design bei einem Wettbewerb gewonnen hat. Es zeigt die Flüsse in blau, die so typisch für Schottland sind. Außerdem sind abstrakt Brücken dargestellt, die die Gemeinschaft symbolisieren soll. Die goldene Farbe steht für die Sonnenuntergänge, die Ernte und den Whisky, während die Sonne die Natur und Landschaft zeigt.

Nun durfte sich Landrat Klaus Löffler über die Flagge freuen. „Es freut mich sehr, dass ihr euch sowohl für Umwelt und Nachhaltigkeit einsetzt als auch Interesse an anderen Ländern und Kulturen habt“, würdigt Klaus Löffler den Einsatz der Schülerinnen und Schüler. „Der Landkreis hat auch eine Kreispartnerschaft mit dem schottischen Moray an der Nordostküste Schottlands.“

Die Umweltgruppe wird es auch im kommenden Schuljahr am Kaspar-Zeuß-Gymnasium geben. Aktuell streckt Andrea Wittmann ihre Fühler nach Tschechien aus, um ein Austauschprogramm mit der ökologischen Bildungsstätte zu organisieren. „Und dann steht auch der Wald wieder im Vordergrund. Dessen Schutz und Zukunftsfähigkeit ist allen Schülerinnen und Schülern unserer Schule ein großes Anliegen“, erklärt die Betreuerin der Umweltgruppe. „Das Ziel am Ende ist es dann, mit einer Schule aus Namibia gemeinsame Projekte durchzuführen!“