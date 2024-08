Kreisempfang mit Kulturpreisverleihung im Landratsamt Bayreuth

Förderpreise gehen an die Mehlmeisler Dorfkomödie und den Verein Waldstock

Am Freitag, 26. Juli 2024, fand im Landratsamt Bayreuth der seit Jahrzehnten traditionelle und im Turnus von zwei Jahren stattfindende Landkreisempfang mit Kulturpreisvergabe statt. In diesem Jahr waren auf Vorschlag der Gemeinden Bürgerinnen und Bürger aus Emtmannsberg, Haag, Kirchenpingarten, Prebitz, Seybothenreuth, Speichersdorf, der Stadt Creußen sowie den Marktgemeinden Schnabelwaid und Weidenberg dazu eingeladen.

Für die die musikalische Umrahmung sorgte Andy Lang, selbst auch Kulturpreisträger.

In seiner Rede betonte Landrat Florian Wiedemann, dass die Städte, Märkte und Gemeinden als Heimat der Menschen, die hier wohnen, auch die Quelle für das kulturelle und soziale Leben sind: „Die kommunale Ebene steht für nahen Lebensraum, starken Zusammenhalt und Identität sowie starke Wurzeln. – Sie sind Kraftquell für unsere Bürgergesellschaft.“

Mit dem Kulturpreis möchte der Landkreis Kulturschaffende unterstützen, auf Künstler und Kreative sowie im Kulturbereich Engagierte aufmerksam machen, ihre Leistung würdigen und sie in den Fokus rücken.

In diesem Jahr wurden zwei jeweils mit 1.500 Euro dotierte Förderpreise vergeben.

Die Preise gingen zum einen – in Anerkennung ihrer besonderen Verdienste auf dem Gebiet der darstellenden Kunst – an die Mehlmeisler Dorfkomödie mit ihrer Vorsitzenden Manuela Ehlich und zum anderen – in Anerkennung seiner besonderen Verdienste auf dem Gebiet der Heimatpflege – an den Verein Waldstock e. V. unter dem Vorsitz von Josef Badstieber.

Bereits vor weit über 100 Jahren wurden in Mehlmeisel Laientheaterstücke gespielt und Operetten aufgeführt. Seit 1993 hat sich die Mehlmeisler Dorfkomödie wieder dieser alten Tradition erinnert und mit dem Laientheaterspiel begonnen. In den über 30 Jahren des Bestehens der Theatergruppe wurden 25 abendfüllende Theaterstücke sowie mehrere Einakter und komödiantische Zwiegespräche aufgeführt.

Seit mehr als 30 Jahren ist die Laienspielgruppe bestrebt, mit viel Engagement und Herzblut auf hohem künstlerischem Niveau ihre ländlich-dörfliche Kultur zu pflegen und lässt dabei auch des Öfteren den örtlichen Dialekt mit einfließen. Die Ansprüche an die Stücke, die Regie und die Laienschauspieler, aber auch den Bühnenbau und das Bühnenbild sowie die Beleuchtung, die Beschallung, die Ton- und Lichteffekte sind dabei von Jahr zu Jahr gestiegen. Die Theaterstücke, teils auch aus dem Komödienstadel des Bayerischen Rundfunks bekannt, sind zudem sehr personalintensiv, so sind beispielsweise beim „Brandner Kaspar“ über 40 Akteure im Einsatz. Und je nach Stück werden auch Livemusik und Gesang dargeboten. Die Kartennachfrage für die Aufführungen lässt die Beliebtheit der Laienspielgruppe erkennen. Alle Vorstellungen der letzten Spielzeiten waren ausnahmslos im Vorverkauf ausverkauft; dabei kamen mehr als 1.200 Besucher je Spielzeit.

Die Mehlmeisler Dorfkomödie gab eine Kostprobe ihres Könnens mit der Präsentation einer Szene des Stücks „Der Brandner Kasper“.

Seit nahezu drei Jahrzehnten bietet der Verein Waldstock e.V. Kultur von Jugendlichen für Jugendliche an. Die ursprüngliche und immer noch zentrale Veranstaltung der Jugendlichen ist das Waldstock Festival auf einer Waldlichtung auf dem Pegnitzer Schlossberg. Es stand von Anfang an unter dem Motto „Umsonst und draußen“. Markenzeichen dieser kulturellen Veranstaltung ist, dass diese für alle Jugendlichen offen ist und keinen kommerziellen Charakter hat. Von den ursprünglichen 100 Besuchern ist die Zahl inzwischen auf durchschnittlich 5.000 angewachsen. Mit Herzblut und ehrenamtlichem Engagement gelingt es, immer mehr Aktionen anzubieten. Neu hinzugekommen sind Veranstaltungen, wie z. B. Guerilla Stock, Nanostock, eine Konzertreihe, die in der mittlerweile leerstehenden Brauerei Böheim stattfindet. Der Verein bietet unter dem Namen „Filmstock“ auch kostenlos Filme in Form von „Open-Air-Kino“ – meist am Pegnitzer Wiesweiher – an.

Beim Festival und den Konzerten traten und treten renommierte Jugendbands aus Deutschland und ganz Europa auf. Insbesondere ist das Waldstock Festival ein kultureller Magnet über Pegnitz und die Region hinaus, alle Events werden mittlerweile generationenübergreifend angenommen.

Der Abend klang mit einem gemütlichen Beisammensein bei Speis und Trank aus.