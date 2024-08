Konzert der „Deutschen Bläsersolisten“ im Schlosspark Unterleinleiter

Am 20. Juli gelang Jakob Hetz von der Bogenschützen der SpVgg Reuth die erfolgreiche Titelverteidigung bei der deutschen Meisterschaft der…

Symbolische Schlüsselübergabe der St. Bartholomäuskirche in Unterleinleiter

Am Sonntag, 28. Juli findet in Unterleinleiter in einem Festgottesdienst um 9 Uhr die symbolische Schlüsselübergabe der St. Bartholomäuskirche an…