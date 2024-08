Italienischer Abend im Kräuterdorf Nagel

Der Natur- und Kräuterdorfverein Nagel e.V. lädt am 3. August zum „Italienischen Abend“ in das Kräuterhaus in der Kemnather Straße 3 in Nagel ein. Beginn ist um 18 Uhr und das Ende ist gegen 21 Uhr geplant. Im schönen Ambiente des Kräuterhausgartens können die Besucher Holzofenpizza, Bruschetta, Tomate-Mozzarella und andere leckere Gerichte aus Italien genießen. Für gute italienische Weine ist bestens gesorgt. Als Nachspeise gönnen Sie sich vielleicht ein Tiramisu, eine Panna Cotta oder auch einen Ramazzotti auf Eis. Oder wie wäre es mit einem Limoncello Spritz oder einen Aperol? Sie haben die Auswahl!

Der Natur- und Kräuterdorfverein freut sich auf einen schönen Abend mit euch.