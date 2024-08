Hohe Auszeichnungen für Ehrenamtliche der Feuerwehr im Kreis Bayreuth

Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze – Hohe Auszeichnungen für Rainer Hammon und Erwin Krug

Im Rahmen des Kreisempfangs am vergangenen Freitagabend nahm Landrat Florian Wiedemann gemeinsam mit Kreisbrandinspektor Sven Kaniewski, der Kreisbrandrat Hermann Schreck vertrat, zwei hohe Auszeichnungen für außergewöhnliches Engagement im Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehr vor. Rainer Hammon und der langjährige Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bronn, Erwin Krug, die sich beide in besonderem Maße in die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung eingebracht haben, erhielten jeweils das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze.

Landrat Wiedemann dankte den Geehrten dafür, dass sie über viele Jahren zuverlässig und mit enormem Arbeitseinsatz Verantwortung unter anderem in Führungsaufgaben übernommen haben.