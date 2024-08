Historische Sonderführung durch die Pottensteiner Teufelshöhle

Am Freitag, den 2.August beginnt um 16:30 Uhr eine historische Sonderführung durch die Teufelshöhle. Themen sind die Höhlenentdeckung sowie die Erschließung und Entwicklung in den ersten Besucherjahrzehnten. Seit über 100 Jahren kennt man in Franken die Teufelshöhle mit ihren faszinierenden Tropfsteinen. 100 Jahre in 75 Minuten – wo bekommen Sie so etwas geboten? Richtig, bei uns in der magischen Unterwelt der Teufelshöhle! Die Historische Führung findet mit begrenzter Teilnehmerzahl statt, wobei Fragen an den Höhlenführer jederzeit möglich sind. Wie ist die Höhle entstanden? Wie hat sich der Tourismus in der Fränkischen Schweiz vom Ende des 18. Jahrhunderts bis heute entwickelt? Wie wurde die Teufelshöhle entdeckt? Wie verlief die Erschließung? Wie sahen Führungen vor 40 oder gar vor 80 Jahren aus? Die Führung für alle, die wissen wollen, was sich in 100 Jahren Teufelshöhle alles verändert hat.

Anmeldung erforderlich unter 09243/208 oder info@teufelshoehle.de