Gewinnspiel der Ausbildungsmesse:BA 2024 – Freude über tolle Preise!

Die diesjährige Ausbildungsmesse, die am 6. Juli 2024 in der BROSE ARENA Bamberg stattfand, hat nicht nur zahlreiche Besuchende angelockt, sondern auch drei glückliche Gewinner hervorgebracht. Bereits zum zweiten Mal wurde im Rahmen der Messe ein Gewinnspiel mit hochwertigen Sachpreisen veranstaltet, die von regionalen Unternehmen gestiftet wurden. Die drei Hauptpreise wurden nun in der Premium-Lounge der BROSE ARENA feierlich an die glücklichen Gewinner übergeben. Vertreter der Messeorganisation sowie der großzügigen Sponsoren gratulierten den Jugendlichen, die außerdem zahlreiche neue Eindrücke und Erkenntnisse beim Messebesuch gewonnen haben. „Wir freuen uns, dass wir mit der Ausbildungsmesse:BA jungen Menschen eine Orientierungshilfe in der Fülle der möglichen Ausbildungsrichtungen geben können. Deshalb an dieser Stelle auch nochmal ein großes „Dankeschön“ an alle Ausstellenden, die sich an der diesjährigen Messe beteiligt haben. Ein besonderer Dank geht an die großzügigen Sponsoren, die unser Gewinnspiel mit tollen Preisen unterstützt haben“, so das Organisationsteam unisono.

Der Hauptpreis, ein Apple iPad – zur Verfügung gestellt von Medatixx GmbH & Co. KG – ging an Fabian aus Wölkendorf, der seinen Preis freudestrahlend entgegennahm. Der zweite Preis, Apple AirPods – gesponsert von Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG – wurde an Lena aus Burgebrach übergeben. Der dritte Preis, eine Soundbox von JBL – gestiftet von Stahlbau Metalltechnik Johann Heim GmbH – ist an Yumina aus Mistendorf überreicht worden.

Doch nicht nur die Sachpreise machten die Messe zu einem vollen Erfolg. „Abschließend möchten wir betonen, dass unsere Ausbildungsmesse nicht nur einige glückliche Gewinner hervorgebracht hat, sondern im Grunde genommen jeden Besucher zu einem Gewinner gemacht hat. Der Erfahrungsschatz, den die Besucher durch den persönlichen Austausch mit den Ausstellenden gewinnen konnten, ist von unschätzbarem Wert. Wir sind stolz darauf, dass unsere Messe dazu beigetragen hat, die Zukunft vieler junger Menschen zu bereichern und zu gestalten.“, so die Organisatoren.