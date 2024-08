Die in der Festspielzeit so beliebten Einführungen „Festspiele für Einsteiger oder: Wie (üb)erlebe ich einen Tag am Grünen Hügel“ von Museumsdirektor Dr. Sven Friedrich im Richard Wagner Museum können in diesem Jahr erkrankungsbedingt leider nicht stattfinden.

