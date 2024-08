Feierstunde im Landratsamt Erlangen

Ein Dienstjubiläum und zwei Verabschiedungen

Waltraud-Rödel-Marx und Petra Neuner von der Fachakademie für Sozialpädagogik in Höchstadt sowie Herbert Brütting vom Umweltamt haben sich in viele Jahre um den Landkreis besonders verdient gemacht. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hat Landrat Alexander Tritthart das Engagement der drei Beschäftigten gewürdigt. Fachlehrerin Rödel-Marx feiert ihr 25-jähriges Dienstjubiläum, Lehrerin Neuner verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand und Baurat Brütting in die Freistellungsphase der bewilligten Altersteilzeit.

Zentrale Rollen in Erzieher-Ausbildung und Immissionsschutz

Waltraud Rödel-Marx unterrichtet und betreut im Pflichtfach „Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsführung“ Erzieher-, Block- und Berufspraktikantinnen und -praktikanten an der Fachakademie. Zusätzlich lehrt sie an der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) und setzt sich auch als erste Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises für die Fachakademie ein. Ihre Expertise im Umgang mit dem Thema „Krisen und Traumata“ haben Ausbildung und Betreuung an der Schule nachhaltig geprägt. Auch Petra Neuner unterrichtete „Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsführung“ und an der FHM. Sie leitete zudem den Fachbereich Sozialpädagogische Praxis und war mit ihrer hilfsbereiten und zuverlässigen Art im Kollegium und bei Studierenden besonders geschätzt. Nicht in der Ausbildung, dafür im Umweltschutz spielte Herbert Brütting eine zentrale Rolle. Der Umwelt-Ingenieur setzte sich über drei Jahrzehnte für den Landkreis ein und war zuletzt auch in den gesamten baurechtlichen Bereich zu Bauvorhaben und Bauleitplanung eingebunden. Besonders seine fachliche Beurteilung von Vorhaben im immissionsschutzrechtlichen Verfahren, einschließlich Anlagenüberwachung und Überprüfung von Beschwerden, war von großer Bedeutung.

Landrat Alexander Tritthart dankte den Beschäftigten für ihre langjährigen Dienste und überreichte ihnen als Zeichen der Anerkennung ein kleines Geschenk. „Durch ihren unermüdlichen Einsatz, ihre hohe Fachkompetenz und ihr kollegiales Verhalten haben Sie alle drei das Landratsamt und den Landkreis nachhaltig geprägt,“ betonte Landrat Tritthart in seiner Ansprache. Er freut sich auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit Waltraud Rödel-Marx und wünschte Petra Neuner und Herbert Brütting alles Gute für die Zukunft.