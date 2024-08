Feiern auf dem Kulmbacher Bierfest mit Shoppingvergnügen

Verkaufsoffener Sonntag am 4. August 2024 in Kulmbach

In Kulmbachs Innenstadt kann am Sonntag, 4. August 2024, nicht nur anlässlich der Bierwoche ausgelassen gefeiert werden – es findet nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr auch heuer wieder ein verkaufsoffener Sonntag statt. Mehr als 60 Geschäfte im Bereich Kressenstein, Holzmarkt, Langgasse, Spitalgasse und Marktplatz haben die Möglichkeit, an diesem Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zu öffnen, um ihre Waren zu verkaufen.

Für Oberbürgermeister Ingo Lehmann ist dies eine gelungene Kombination: „Einheimische sowie die vielen Gäste der Kulmbacher Bierwoche können am Sonntag erst das wunderschöne Ambiente unserer Kulmbacher Altstadt genießen, die Geschäfte besuchen, zahlreiche Rabattaktionen nutzen und neue Produkte testen. Und anschließend kann man den Tag im Bierzelt gemeinsam ausklingen lassen und die letzten Stunden der Kulmbacher Bierwoche bis zum Schluss auskosten!“

Das Einkaufszentrum „fritz“ ist aufgrund der fehlenden Zugehörigkeit zur rechtlich vorgesehenen Kernstadt von dieser Regelung ausgenommen.

Die Öffnung der Innenstadtgeschäfte am Sonntag, 4. August 2024, von 13 bis maximal 18 Uhr in Kulmbachs Innenstadt geht auf einen Antrag der Händlergemeinschaft „Unser Kulmbach e. V.“ zurück.