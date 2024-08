FC Eintracht Bamberg vor schwerem Oberfranken-Derby gegen SpVgg Bayreuth

Der FC Eintracht Bamberg gastiert am 2. August (19 Uhr) bei der SpVgg Bayreuth. Im Oberfranken-Derby treffen die Domreiter mit Patrick Görtler auf einen alten Bekannten.

Gernlein bleibt gelassen: „Ein Spiel wie jedes andere“

Nach dem 2:0-Auftaktsieg in der neuen Regionalliga-Saison gegen den Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing musste der FC Eintracht Bamberg vergangenen Freitag die erste Saisonniederlage hinnehmen. Beim TSV Buchbach unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Jan Gernlein unglücklich mit 1:2 und steht aktuell auf dem neunten Platz.

Nun steht für die Domreiter am dritten Spieltag die nächste schwere Aufgabe an. Im Oberfranken-Derby gastiert die Mannschaft bei der SpVgg Bayreuth, die mit zwei Siegen perfekt in die neue Spielzeit gestartet ist. „Tatsächlich ist es für mich ein Spiel, wie jedes andere auch. Es ist eins von 34 und ich gebe dem Spiel keine besondere Wertung. Das dürfen die Jungs und Fans gerne tun, machen sie ja ohnehin und das ist auch ihr gutes Recht. Ich lasse mich da aber nicht von Emotionen steuern“, sagt Gernlein.

Das ist der Gegner: SpVgg Bayreuth

Die erste Saison nach dem Abstieg aus der dritten Liga lief bei der SpVgg Bayreuth durchwachsen. Lediglich Platz zwölf stand am Ende der Spielzeit für die „Oldschdod“ zu Buche. In der neuen Saison gewann die SpVgg Bayreuth die ersten beiden Spiele. Am ersten Spieltag siegte man zuhause mit 2:0 über den TSV Buchbach. Vergangene Woche folgte ein 3:1-Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg II. Damit rangiert das Team aktuell auf dem ersten Platz. „Bayreuth hat gute Personalentscheidungen getroffen und spielt in den ersten Wochen einen guten attraktiven Fußball. Sie sind eine Top-Mannschaft in der Liga – sofern sie es schaffen, Ruhe im Verein zu bewahren“, sagt Gernlein über den Gegner.

Trainer der Mannschaft ist seit März Lukas Kling. Der 34-Jährige spielte als Spieler unter anderem für den 1. FC Nürnberg II, den FV Illertissen und den 1. FC Schweinfurt selbst in der Regionalliga Bayern. In Bayreuth treffen die Domreiter mit Patrick Görtler auf einen alten Bekannten. Der Stürmer schoss in der vergangenen Saison noch sechs Tore für den FCE. Für seinen neuen Verein markierte er bereits seinen ersten Treffer in der Liga, als er beim Sieg über Buchbach den Endstand erzielte.

Das Personal

Bis auf den verletzten Andreas Mahr stehen alle Spieler zur Verfügung.

Livestream

BR24Sport übertragt die Partie im kostenfreien Stream, der unter BR24Sport im Web, über die BR24-App sowie in der ARD Mediathek abrufbar ist.