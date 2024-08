Einzigartiges Familienfest auf der ERBA in Bamberg

An den Tagen 27. und 28.07.2024 fand zum zweiten Mal ein Familienfest auf der Erba statt. Eingeladen hatte der neugegründete Freundeskreis Erba e. V. Der Vorsitzende Harald Reinhard wurde vom CSU-Ortsverband Gaustadt unterstützt, der sich um das leibliche Wohl der Gäste sorgte. Der Freundeskreis Erba e. V. freute sich über mehr als 2.000 Besucher, die die entspannte Familien-Atmosphäre bei strahlendem Sonnenschein zwei Tage lang genießen konnten.

Den Auftakt zum diesjährigen Gaustadter-Erba-Familienfest machten vier Mannschaften im Menschenkicker, die um den Erba-Park-Pokal spielten. Den Pokal gewann erstmals die Mannschaft von der Freiwilligen Feuerwehr Trabelsdorf, die gegen die Erba-AllStars antraten.

Am Samstagabend gab es im Rahmen des Bamberger Blues und Jazz Festivals ein Konzert der renommierten Bamberger Band „Friends of Variety“, die mit ihrem abwechslungsreichen Musikprogramm viele der anwesenden Gäste zum Mitsingen und mitgrooven brachten und sie so den stellenweise einsetzenden Nieselregen vergessen ließen. Einige Fans der Band tanzten und ließen sich von den Rhythmen der Band und der stimmlichen Leistung der Sängerin mitreißen. „Eine Band die wir gerne bei unseren Festen wieder sehen möchten“, so die einhellige Meinung des gesamten Orga-Teams. Es spielten Dani van Haasen (Gesang), Franz Bleuel (Keyboard, Gesang, Harmonica), Thomas Lipport (Bass), Andreas Sichelstiel (Gitarre) und Guido Reuter als Bandleader am Schlagzeug. Friends of Variety bedeutet Freund der Vielfalt. Ihr Name ist Programm – das hat die Band wieder einmal bestens unter Beweis gestellt.

Bereits am Sonntagvormittag konnten sich die Gäste mit einem Weißwurstfrühstück verwöhnen lassen. Dazu gab es Gaustadter-Bier der Firma Kaiserdom, welches aus einem historisch einmaligen Feuerwehr-Löschfahrzeug gezapft wurde. Eine Attraktion für jedermann.

Am Nachmittag begrüßte der Vorsitzende Harald Reinhard die Bundestagsabgeordneten Thomas Silberhorn und Andreas Schwarz sowie mehrere Stadträte, die alle beim Menschenkicker-Promispiel mitwirkten. Das Team von Stadträtin Daniela Reinfelder trat als Deutschland-Team gegen ein SPD-Team mit Frau Stadträtin Inge Eichhorn an. Das spannende Match wurde professionell moderiert von Herrn Wolfgang Reichmann. Herr Benedikt Feuerstake als ausgebildeter Schiedsrichter pfiff streng nach den ganz speziellen Menschenkicker-Spielregeln. Mit einem knappen 6 : 4 gewann das Deutschland-Team und zahlreiche Zuschauer konnten mitverfolgen, wie sportlich sich unsere Bamberg-Promis einbringen. Den Balleinwurf übernahm Frau Staatsministerin a. D. Melanie Huml, MdL, die in den 2 x 10 Spielminuten ordentlich zu tun hatte. Selbst die Sparkasse Bamberg als Hauptsponsor der Veranstaltung, beim Promispiel vertreten durch Herrn Mathias Polz, ließ es sich nicht nehmen, aktiv mitzuwirken. Herr Harald Reinhard bedankte sich abschließend bei allen Akteuren und weiteren Sponsoren, ohne die, die Veranstaltung in dieser Vielfalt nicht hätte durchgeführt werden können.

Ein weiteres Highlight war das Bungee-Trampolin. Bis in die Abendstunden hinein standen zahlreiche Kinder und Jugendliche in der Schlange und warteten auf den besonderen Moment, bis in 8 Meter Höhe hüpfen zu können. Die jüngsten Gäste konnten sich den ganzen Tag über in zwei Hüpfburgen austoben. Alle Aktivitäten wurden den Kindern und Jugendlichen kostenlos angeboten.

„Es zeigte sich wiederholt, wie prädestiniert sich die Grünfläche auf der Erba für solche Großfeste eignet“, so der Vorsitzende Harald Reinhard.