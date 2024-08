Ehrungen auf dem Sportfest des ASV Haidenaab

„Stimmungsgeladen und erfolgreich, harmonisch und friedlich – was wollen wir mehr!“ Mehr als zufrieden war am Sonntagabend Vorsitzender Stefan Veigl und setzte dem ASV Sportfest mit drei besonderen Ehrungen die Krone auf.

Sportlich wie partymäßig präsentierte sich der ASV Haidenaab beim Sportfest drei Tage lang von seiner besten Seite. Beim 62. Sportfest war von der Balla-Balla-Party über Nachwuchsfußball bis zum Kreisligaauftakt für jede Menge Besucher wieder alles dabei, was für Gänsehaut sorgte. Den Auftakt machte am Freitagabend ein Blitzturnier der Altherrenmannschaft. Dabei holte sich der SC Kirchenthumbach gegen den SV Immenreuth durch einen 2:1 Erfolg den Siegerpokal. Platz drei und vier belegten der SV Seybothenreuth und Gastgeber ASV Haidenaab. Als dann DJ „Alex Estevez“ bei einbrechender Dunkelheit mit dem Song Narcotic von Liquido das Opening der Balla-Balla-Party ankündigte, war das Fest-Gelände rappelvoll. Die Balla-Balla-Party erwies sich wieder einmal als Party-Treff des Jahres. Wurde die rustikale überdachte Freiluft-Bar und der sechseckige, überdachte Bier- und Schnaps-Pavillion aus Holz zum Anziehungspunkt für die Jugend und jungen Erwachsenen. Party-Manager Lukas Dötterl und Sporfestmanager Daniel Veigl sorgten mit seinem 30-köpfigen Team für einen guten Mix aus antialkoholischen und alkoholischen Cocktail-Klassiker und Hausschnaps. Allein 600 Portionen Gegrilltes gingen an diesem Abend über die Theke, so Grillmeister Richard Schmidt. DJ „Alex Estevez“ sorgte dazu sieben Stunden lang für einen musikalischen Mix verschiedenster Stimmungsgenres. So waren neben Rock-Klassiker, Heavy-Metal- und Partynummern aus den 90er und 2000er Jahren und aktuelle Chartstürmer karibische Klänge von Samba bis Brasil Tropical Pop, Carnaval bis Sambareggae und die Batucada, Bossa Nova bis Afro Brasil zu hören. Dazwischen gab es richtigen Beat von Ibiza House über Latin House bis zu EDM.

Beim Fußballprogramm zeigte sich das große Nachwuchskapital des ASV Haidenaab. Die Spielgemeinschaften der Schüler- und Jugendabteilung von der E- bis zur A-Jugend bewiesen auf breiter Front, welches Potenzial hier schlummert. Deshalb muß der ASV-Führungsriege keineswegs bange sein um die Zukunft des Fußball an der Panorama-Strasse, resümierte Abteilungsleiter Stefan Reichl am Ende zweier spannender Spiel- und Turniertage. Zum stimmigen Gesamtbild gehört dabei auch, dass der ASV auf viele Familienangehörige und Freunde zählen kann, die an beiden Tagen die Spieler mächtig anfeuerten.

Am Samstagnachmittag unterlagen die A- und B-Junioren gegen den FC Weiden Ost mit 0:3 und 0:5. Die C-Junioren mußten sich dem TSV 07 Bayreuth St. Johannis/TSV Bindlach 1 mit 0:5 geschlagen geben. Äußerst knapp ging es zu beim Pokalturnier der F-Jugend am Sonntagvormittag nach dem System jeder gegen jeden. Mit 18 Punkten und 18:2 Toren ging der TSV Pressath vor den punktgleichen Gastgeber ASV Haidenaab mit 13 Punkten und 12:1 Toren und den SV Neusorg mit 13 Punkten und 9:4 Toren vom Platz. Ebenso von ihrer besten Seite zeigten sich die E-Jugendmannschaften. Dabei siegte der SVSW Kemnath 2 (12 Punkte) vor dem SV Neusorg (12 Punkte) und der Spielgemeinschaft ASV Haidenaab/TSV Kirchenlaibach (10 Punkte). Die weiteren Plätze belegten die FC Eintracht Bayreuth, die SG ASV/TSV B und der SSV Kirchenpingarten. Die Unterstützung der gewaltigen Fan-Gemeinde nicht nur aus Familienangehörigen und Freunden war unüberhörbar.

Als sportlicher Höhepunkt des Festes erwartete am Sonntagnachmittag schließlich die erste und zweite Garde des ASV Haidenaab um Trainer Klaus Schinner und Thorsten Küffner die DJK Weiden. Im ersten Heimspiel der neuen Kreisligasaison Amberg/Weiden Nord holte der Kreisligist am Ende durch ein Tor von Pascal Steger in der Nachspielzeit mit 2:1 seine ersten drei Punkte vor großer Zuschauerkulisse. Ihren ersten Dreier holte ebenfalls mit einem klaren 4:0 die Reservemannschaft.

Das Sportfest bildete aber auch den würdigen Rahmen, drei verdiente Leistungsträger mit Urkunden und Geschenken auszuzeichnen. Daniel Veigl (30) ist schon seit 25 Jahren für den ASV aktiv. Seit dem fünften Lebensjahr ist er aktiver Spieler, zunächst in allen Jugendmannschaften und dann in den Herrenmannschaft des ASV. 2015 rückte er als Beisitzer und Mitarbeiter im Festausschuss, zuständig für die Organisation der Vereinsfeste, 2021 zum zweiten Vorstand des Vereins mit Hauptverantwortung für alle Festlichkeiten des Vereins in die ASV-Vorstandschaft auf. Seit 2020 ist er zudem hauptverantwortlicher Jugendtrainer der C- und B-Jugend und hat 2021 die BFV-Ausbildung zum Jugendtrainer mit C-Lizenz absolviert. Stephan Veigl würdigte Daniel Veigl vor allem als Vorbild für Jugendliche in Sachen Teamfähigkeit, Verlässlichkeit, Übernahme von Verantwortung. Neben dem normalen Beruf habe er in den letzten vier Jahren fast jeden Tag am Sportplatz gestanden, um zu organisieren oder die Jugendlichen zu trainieren. Das ziemlich erfolgreich. „Zusammen mit den anderen Trainern erbringst Du einen sehr wertvollen Dienst für den ASV, nämlich die nächste Generation an die Seniorenmannschaft heranzuführen“, so Stephan Veigl.

Seit 25 Jahren ist Richard Schmidt das Gesicht hinter dem Grill. Ob bei Heimspielen, Festen, Partys und Jubiläen sorgt der Grillmeister in der Bratwurstbude das ganze Jahr mit Steak und Bratwürsten über für Leckeres vom Grill. Nicht nur, dass es für die meisten Vereine ganz schwierig sei, hier gutes Personal zu finden, so Veigl. Die Einnahmen aus dem Verkauf seien enorm wichtig, um die laufenden Betriebskosten zu decken. „Wir sind in der glücklichen Lage, einen Mann zu haben, der weit über die Grenzen von Haidenaab bekannt ist“, so der ASV-Chef. Seit über 30 Jahren gehöre „Ritschi“ zum ASV. Veigl würdigte vor allem die Ruhe und Gelassenheit, wenn es richtig rund geht. Schmidt ließe keinen Stress aufkommen, ja bliebe erst recht ruhig. „Ich möchte einen Verein in Bayern sehen, der über einen Grillmeister verfügt, der seine nicht immer einfache Arbeit schon seit einem Vierteljahrhundert so zuverlässig mache. „Du bist einfach einmalig“, so Veigl.

Mit der Ernennung zum Ehrenmitglied würdigte der ASV das 45jährige Wirken von Horst Surauf. Vor allem als Gründungsvater und jahrzehntelangen Vorsitzenden, Initiator, Motor und Promotor des ASV-Fördererkreises als ideelle und finanzielle Unterstützungssparte vor allem des ASV-Schüler- und Jugendwuchses. Neben der Betreuung der ersten Mannschaft und als Platzwart engagierte sich Surauf 1979 bis 1982 als ASV-Jugendleiter. Schon seit 1978 hatte auf Initiative Suraufs eine entsprechende Interessengemeinschaft mit 28 Mitgliedern bestanden. Am 7. November 1980, wurde im Gasthaus Veigl in Haidenaab mit 16 Personen ein eigenständiger Verein aus der Taufe gehoben, den Surauf von 1985 bis 2022 als Vorsitzender führte. Über 40 Jahre habe Surauf unentwegt die Werbetrommel geschlagen und so 65000 Euro für die Förderung des einsammeln können. Trikotsätze und Trainingsanzüge, Fußbällen und Spielgeräten, Baumassnahmen bis zu Trainingslagern seien so ermöglicht worden. Gemeinsame Veranstaltungen wie Abschlussfest, Kameradschaftsabende, Weihnachtsfeiern der Jugend- und Schülermannschaften sowie der 1. und 2. Mannschaft wurden finanziell unterstützt. Zuschüsse gab es für Fahrten zu Spielen in der Bundesliga, für Pokalturniere der Schüler- und Jugendmannschaften usw. Zuschüsse gab es aber auch für den Sportplatzbau, den Fangzaun am Sportplatz, den Sportheimbau und die Bestuhlung im Sportheim. Ohne Suraufs finanzielle Unterstützung und Mithilfe wären etwa Aktionen anlässlich des 40jährigen Vereinsjubiläums des ASV im Jahr 2000 nicht möglich gewesen, ergänzte ASV-Vorsitzender Stephan Veigl. Ohne sein Engagement wäre die rund 250 Meter lange Bandenwerbung nicht realisierbar gewesen. „Ein unverzichtbarer finanzieller Einnahmebaustein angesichts der gewaltigen Ausgabenlast des Vereins“, so Veigl. Ein kleines sichtbares Denkmal habe sich Surauf 1998/1999 gesetzt, als er auf dem ASV-Gelände an der Panormastrasse den Kinderspielplatz mit 10000 DM initiierte und finanzierte. „Seinerzeit einzigartig“, so Veigl. Surauf ist seit 2009 auch Träger der Ehrennadel in Silber und seit 2014 des „Lebens-Oscar“ des Bayerischen Fußball-Verbandes sowie der DFB-Uhr.

An beiden Tagen kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Am Samstag- wie Sonntagabend war ein gemütlicher Abend für ASV-Fans, ASV-Freunde und die Dorfbevölkerung von Haidenaab und Göppmannsbühl mit Grillen und Bar angesagt. Am Sonntagvormittag ging es mit dem Frühschoppen weiter. Auch an die Kinder und Eltern war gedacht worden. Für die Mamas und Papas standen an beiden Tagen Kaffee und Kuchen bereit. Für einen Hingucker sorgten am Nachmittag auch die Zumba-Kids der ASV-Gymnastikabteilung um Petra Meyer. Die Kids ab drei Jahre hatten zu aktuellen Hits wie Green Green Grass – George Ezra, TEXAS HOLD ‚EM – Beyonc’e, Gangnam Style – Psy, Alvaro Soler, Don Omar, Daddy Yankee und Jason Derulo eigene Choreographien einstudiert.