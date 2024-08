Ehrenamtliche oberfränkische Naturschutzwächter vom Umweltministerium ausgezeichnet

Mit einer neuen Dienstzeitauszeichnung ehrt das Bayerische Umweltministerium zukünftig Ehrenamtliche, die mindestens 10, 20 oder 25 Jahre aktiv für den Bayerischen Naturschutzdienst tätig sind. Bei der ersten Ehrungsveranstaltung Anfang wurden jetzt 54 Ehrenamtliche aus Oberfranken ausgezeichnet, darunter fünf Naturschutzwächter aus dem Landkreis Bamberg. Diese wurden mit der Auszeichnung in „Gold“ für mindestens 25 Jahre Dienstzeit bzw. in „Silber“ für mindestens 20 Dienstjahre ausgezeichnet.

Insgesamt sind bayernweit rund 1.900 Personen ehrenamtlich im Bayerischen Naturschutzdienst tätig, im Landkreis Bamberg engagieren sich elf Personen als Naturschutzwächter. Hinzu kommen drei ehrenamtliche Biberberater sowie drei Hornissenberater.

Die Naturschutzwacht klärt auf, berät Bürgerinnen und Bürger, ist Bindeglied zwischen Bevölkerung und Verwaltung. Sie vermittelt Zusammenhänge in der Natur führt interessierte Gruppen durch diese. Auch fördert sie fördert das Verständnis für Naturschutz und Landschaftspflege, erfasst und meldet den Behörden Veränderungen in der Natur und beteiligt sich aktiv an Artenschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen.