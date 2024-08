10 Jahre Öko-Modellregionen in Bayern

Festakt mit Landwirtschaftsministerin Kaniber

Im Mai 2023 wurde der Landkreis Bamberg offiziell als neue staatlich anerkannte Öko-Modellregion ausgezeichnet. Damit reihte er sich in ein bayerisches Erfolgsmodell ein. Die Öko-Modellregionen in Bayern haben vor Kurzem in Dachau 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Innerhalb von zehn Jahren ist die Familie der Öko-Modellregionen nun bereits auf 35 Regionen angewachsen, die sich auf ganz Bayern verteilen.

Mit dem Ziel, Wertschöpfungsketten aufzubauen, regionale Identitäten zu stärken und die Produktion von heimischen Bio-Lebensmitteln zu unterstützen wurden 2014 die erste fünf Öko-Modellregionen ins Leben gerufen.

In einem Festakt im Schloss Dachau würdigte Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber die Leistungen der Öko-Modellregionen. „Ihr seid wahre Bahnbrecher im Bereich heimischer Bio-Lebensmittel. Seit zehn Jahren macht ihr den Verbrauchern bewusst, wie wertvoll regionale Kreisläufe und heimische Lebensmittel sind“, unterstrich die Ministerin die Rolle der ersten Öko-Modellregionen.

In allen Regionen werden erfolgreich Projekte umgesetzt, die den Ökolandbau und die regionalen Bio-Wertschöpfungsketten ganz gezielt voranbringen. Agrarministerin Kaniber bezeichnete die Öko-Modellregionen als eine der wichtigsten Maßnahmen, mit denen Bayern das Ziel verfolgt, bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent der Landwirtschaftsfläche Ökolandbau zu betreiben.

Im Landkreis Bamberg unterstützt die Öko-Modellregion regionale Akteurinnen und Akteure der Ernährungswirtschaft. Sie fungiert als Ansprechpartner, um Pilotprojekte im Ökolandbau von der Idee bis zum fertigen Bio-Produkt zu begleiten. Zudem fördert sie zukunftsweisende Projekte und stärkt den Auf- und Ausbau regionaler Bio-Wertschöpfungsketten.