SÜDWERK Energie aus Burgkunstadt treibt Energiewende voran

Stetig steigende Mitarbeiterzahlen, über 400 MWp installierte Photovoltaik Leistung und neue Beteiligungsangebote für eigens betriebene Bürgersolarparks bayernweit – die oberfränkische SÜDWERK-Gruppe befindet sich auf Wachstumskurs und plant, diesen konsequent weiterzuverfolgen. Wie Manuel-Zeller Bosse, Inhaber und Geschäftsführer des mittelständischen Unternehmens mit Sitz in Burgkunstadt, berichtet, seien derzeit rund 40 Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Betrieb, weitere 121 Projekte befänden sich in der Planung, darunter auch Cluster mitsamt Umspannwerken und Batterie-Großspeichern.

“Die Sicherstellung einer zukunftsfähigen, dezentralen Energieversorgung auf regionaler Ebene ist angesichts der Klimakrise eines der drängendsten Themen unserer Zeit. Gleichzeitig braucht es vor Ort auch immer die Akzeptanz der hierfür notwendigen Maßnahmen und Projekte. Dabei spielt die Einbindung der Bürger vor Ort ebenso eine Rolle wie die Berücksichtigung des Naturschutzes,” so Zeller Bosse weiter. Beides deckt SÜDWERK ab: Seit Anfang des Jahres bietet die Firma für insgesamt fünf Projekte in Bayern eine finanzielle Beteiligung in Form eines Crowdfundings an. Darüber hinaus wurde das Team im Bereich Naturschutz und Umweltplanung personell verstärkt.

Personelle Verstärkung auf operativer und strategischer Ebene

Seit März 2024 leitet Dr. Alexander Hecker (39) das neu geschaffene Umwelt-Ressort am Firmensitz in Burgkunstadt. Der Aufgabenbereich des promovierten Biologen wird wesentlich bestimmt durch die Naturschutz- und Umweltbelange im Planverfahren, welches regelmäßig dem Bau großflächiger Photovoltaikanlagen vorangeht. Hier fungiert Hecker als Ansprechpartner für Naturschutzbehörden und als Schnittstelle zu externen Fachleuten.

Zusätzlich kümmert er sich um das Monitoring von Artenvorkommen in Solarparks. „Wir erhoffen uns dadurch nicht nur Einflüsse auf Effizienz und Zeitdauer der Genehmigungsverfahren, sondern auch Erkenntnisse über natürliche Zusammenhänge, die unser Wirken im Dienst der Nachhaltigkeit maßgeblich prägen“, so der Geschäftsführer.

Auch das Thema Personalgewinnung und -entwicklung erhält bei SÜDWERK künftig noch mehr Gewicht: Mit Daniela Fischer (44) übernimmt eine erfahrene Führungskraft die Leitung der Personalabteilung und fungiert darüber hinaus als Prokuristin. “Wir sind in den vergangenen zwölf Monaten sehr schnell gewachsen und freuen uns, dass wir mit Daniela Fischer eine erfahrene HR-Expertin an Bord haben, die tatkräftig dazu beitragen wird, unseren Wachstumskurs voranzutreiben, unsere Mitarbeitenden weiterzuentwickeln und darüber hinaus neue Fachkräfte zu gewinnen”, betont Zeller Bosse. Zudem hat der Firmeninhaber mit Sabrina Heinz (37) seit Juni 2024 eine erfahrene Referentin und damit weitere Verstärkung seiner Seite, die ihn sowohl in operativer und organisatorischer als auch in strategischer Hinsicht dabei unterstützt, die Unternehmensziele zu erreichen.