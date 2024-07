Sinnliches Walderlebnis für Erwachsene am Lichtenfelser Herberg

Am Dienstag, 6. August, laden Gebietsbetreuung Teresa Spiegel und Jennifer Thiem von der Umweltstation Erwachsene ein, mit auf „Waldfühlung“ zu gehen. Bei einer 4-5 Kilometer langen Tour durch den Wald am Lichtenfelser Herberg laden die beiden ein, den Wald mit allen Sinnen zu erleben, die Natur ganz achtsam wahrzunehmen und dem Alltag dabei zu entfliehen. Wie riecht der Wald, wie schmeckt er und welche Geräusche bringt er mit? Die 3-stündige Entdeckungstour startet um 17 Uhr am Wanderparkplatz Am Herberg in Lichtenfels. Online-Anmeldung und weitere Informationen unter www.umweltstation-obermain.de, Rubrik „Jahresprogramm 2024“. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 5 Euro. Bitte an eine Brotzeit, Getränk und wetterangepasste Kleidung sowie feste Schuhe denken.