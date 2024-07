Preisverleihung für das Stadtradeln 2024 im Landkreis Wunsiedel

Die Fahrradkampagne STADTRADELN ist mittlerweile fest in der Region verankert. Erstmalig traten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge während des dreiwöchigen Aktionszeitraums im Juni zeitgleich mit den Nachbarlandkreisen Hof und Tirschenreuth, sowie der Stadt Hof in die Pedale und erreichten ein hervorragendes Gesamtergebnis. Insgesamt haben es die 881 teilnehmenden Radlerinnen und Radler – organisiert in 86 Teams – geschafft, beeindruckende 194.688 Kilometer zusammenzutragen. Damit haben sie rund fünfmal die Erde umrundet und circa 32 Tonnen klimaschädliches CO2 eingespart. „Für eine ländlich geprägte Mittelgebirgsregion haben wir gemeinsam wieder ein super Ergebnis erreicht“, sagt der Radverkehrsbeauftragte des Landkreises, Sebastian Köllner. „Wir können stolz auf unsere Leistung sein. Im bayernweiten Vergleich belegen wir in unserer Einwohnerkategorie einen hervorragenden 10. Platz.“

Bei der gut besuchten Preisverleihung im Landratsamt wurden die erfolgreichsten Teams ausgezeichnet. Zudem wurden unter allen Radlerinnen und Radlern, die mehr als 100 Kilometer geschafft haben, zahlreiche Preise regionaler Sponsoren verlost. Landrat Peter Berek bedankt sich in diesem Zusammenhang nicht nur für die Motivation und den Einsatz der teilnehmenden Personen, sondern auch bei seinem Organisations-Team im Landratsamt und den zahlreichen Sponsoren, die das STADTRADELN alljährlich unterstützen. „Gemeinsam haben wir ein Zeichen gesetzt, dass Radfahren und das Fichtelgebirge inzwischen untrennbar zusammengehören. In der Freizeit, aber zunehmend auch im Alltag“, sagt er. Die Aktion soll auch im Jahr 2025 wieder durchgeführt werden. Geplant ist der Zeitraum zwischen den Pfingst- und Sommerferien.