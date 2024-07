Kreistag des Landkreises Kulmbach gedenkt verstorbenem ehemaligen Bezirkstagspräsidenten Edgar Sitzmann

Im Rahmen seiner Sitzung am Dienstag, dem 23. Juli 2024, hat der Kreistag des Landkreises Kulmbach dem verstorbenem ehemaligen Bezirkstagspräsidenten Edgar Sitzmann gedacht.

Sitzmann hatte gemeinsam mit dem damaligen Landrat des Landkreises Kulmbach, Herbert Hofmann, und dem Bürgermeister der Gemeinde Neuenmarkt, Herbert Hörath, den Verkauf der Sammlung an Dampflokomotiven aus privater Hand an das Museum für Verkehr in Berlin verhindert und damit den Standort des Deutschen Dampflokomotiv Museum Neuenmarkt im Landkreis Kulmbach gesichert.

Unter seiner Federführung wurde im Januar 1984 der Zweckverband DDM gegründet, an dem der Bezirk Oberfranken und der Landkreis Kulmbach mit jeweils 45 Prozent sowie die Gemeinde Neuenmarkt mit 10% beteiligt sind.

„Diese Entscheidung war und ist bis heute die Grundlage, dass sich das DDM in der Folge zu dem entwickeln konnte, was es heute ist – das größte Spezialmuseum für Dampflokomotiven in Deutschland“, so Landrat Klaus Peter Söllner.

In der Folge setzte sich Edgar Sitzmann während seiner Amtszeit bis 2003 als alternierender Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes DDM auch weiterhin stark für die Förderung, den Erhalt und den Ausbau des Museums ein. Eine Aufgabe, die von seinen Nachfolgern fortgesetzt wurde und die Edgar Sitzmann bis zuletzt aufmerksam verfolgte. So war er zuletzt an Pfingsten 2024 im DDM anwesend, wo ein weiterer großer Entwicklungsschritt des Museums (rund 11 Mio Euro) abgeschlossen werden konnte.