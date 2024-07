Am Freitag, 02. August 2024 findet eine geführte Wanderung mit unserer Wanderführerin Julia Dorsch statt. Start ist um 14:00 Uhr am Wanderparkplatz in Veilbronn. Ende um 16:00 Uhr. Anmeldungen bis spätestens Freitag 12:00 Uhr bei der Tourismusinfo Heiligenstadt, Tel. 09198/929932 oder direkt bei der Wanderführerin. Kontaktdaten der Wanderführerin und weitere Infos unter www.markt-heiligenstadt.de .