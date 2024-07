Alexander Öhrlein siegt souverän beim Vereinsmeisterschaftseröffnungsblitzturnier in Burgkunstadt

Am Vereinsmeisterschaftseröffnungsblitzturnier des SSV Burgkunstadt e.V. beteiligten sich dieses Mal 10 Spieler. Es spielte jeder gegen jeden, mit der neuen Bedenkzeit von 3 Minuten/ Partie plus zwei Sekunden pro Zug. Der Burgkunstadter Spitzenspieler Alexander Öhrlein gewann alle 9 Partien und wurde mit großem Abstand Turniersieger. Alle anderen kämpften verbissen um jeden Punkt und so entschieden oft Kleinigkeiten bzw. Sekunden über Sieg oder Niederlage. Gemeinsame Zweite wurden mit jeweils 6 : 3 Punkten Johannes Türk und Michael Wagner vor den ebenfalls punktgleichen Jens Güther und Thomas Müller mit jeweils 5,5 : 3,5 Punkten.