Vorzeitige Vertragsauflösung mit Rückraumspieler des HSC Coburg

Während die Mannschaft des HSC 2000 Coburg heute wieder in die Vorbereitung für die kommende Saison startet, wird ein Spieler zukünftig nicht mehr Teil des Kaders sein. Mit Rückraumspieler Andrej Obranovic verständigt sich der HSC 2000 Coburg auf eine vorzeitige Vertragsauflösung des ursprünglich noch bis zum 30.06.25 laufenden Vertrags. Der Kroate wird mit sofortiger Wirkung zu einem Verein nach Kuwait wechseln, da er dort für seine junge Familie bessere Rahmenbedingungen und Zukunftsperspektiven sieht. Obranovic kam vor der Saison 23/24 vom Drittligisten aus Krefeld zum HSC und hatte vor allem in der Abwehr zum guten Abschneiden in der letzten Saison auf dem 6. Tabellenplatz beigetragen. „Andrej kam auf uns zu und hat aus familiären Gründen um die vorzeitige Beendigung seines Vertrags gebeten. Nach intensiver Bewertung unserer personellen Situation und der Verständigung auf akzeptable Wechselbedingungen für unseren Verein haben wir entschieden, seinem Wunsch nachzukommen. Wir wünschen Andrej und seiner Familie für die Zukunft und auch bei seiner neuen Aufgabe alles Gute und bedanken uns für seinen Einsatz in der abgelaufenen Saison,“ sagt Geschäftsführer Jan Gorr zum Abgang des Kroaten.