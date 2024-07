Stadt Coburg tritt „Ernährungsrat Coburg Stadt und Land“ bei

Bereits im April wurde in Coburg der Verein „Ernährungsrat Coburg Stadt & Land“ gegründet. Nach einem Stadtratsbeschluss ist die Stadt nun als Fördermitglied beigetreten und wird sich künftig finanziell und inhaltlich aktiv einbringen.

„Die Gründung des Coburger Ernährungsrats zeigt eindrucksvoll, wie aus Ideen und Initiativen schließlich konkrete Projekte werden. Genau solche Ideen wollen wir mit dem Green Deal entwickeln. Die Stadt Coburg lässt diese Ideen dann nicht alleine, sondern unterstützt Projekte wie den Ernährungsrat gerne weiter“, so dritter Bürgermeister Can Aydin. „Ernährung ist ein vielschichtiges Thema und einer der Grundsteine für ein gesundes Leben.“ Aydin hat stellvertretend für Oberbürgermeister Dominik Sauerteig die Fördermitgliedschaftsurkunde im Zukunftsraum im Steinweg unterschrieben. Anwesend waren auch die Dörthe Rietschel, Petra Matriciani und Dietrich Pax. Genau wie Michael Stoll sind sie gleichberechtigte Vorstandsmitglieder des Vereins. Mit großem Engagement organisiert der Verein diverse Vorträge und Fortbildungen. Die Mitglieder sind stets bemüht sich auch mit anderen Ernährungsräten auszutauschen. So kann jede Gruppe von den Erfahrungen der anderen profitieren. Auch andere Städte und Gemeinden haben die Bedeutung der Ernährung erkannt und fördern unter anderem eigene Ernährungsräte.

„Die Ernährung ist eine Investition in die Zukunft, weil sie die Landschaft und die Menschen prägt“, so Dietrich Pax. Langfristige Ziele des Coburger Ernährungsrates sind unter anderem die Förderung einer regionalen, saisonalen und gesunden Ernährung von Kindern, insbesondere in Kindertagesstätten und Grundschulen. Dadurch werden Kinder frühzeitig für das Thema Ernährung sensibilisiert. Außerdem sollen die Mittagsverpflegung und das Bildungsangebot zu gesunder Ernährung verbessert werden. Der Verein fördert die Vernetzung und Zusammenarbeit aller Akteur*innen. Zukünftig wollen die Beteiligten auch den Aufbau einer Küche für regionales, saisonales und biologisches Essen für Kitas und Grundschulen unterstützen. Interessierte Bürgerinnen haben die Möglichkeit sich aktiv im Coburger Ernährungsrat zu engagieren und dem Verein beizutreten. Bei regelmäßigen Versammlungen wird über aktuelle Themen informiert und über Maßnahmen diskutiert.