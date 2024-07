Sportstadt Bamberg mit vielen Facetten

Wer glaubt, über 30 Grad im Schatten wie am vergangenen Sonntag, 21. Juli, würden alles lahmlegen, irrt. Bamberg zauberte. Auf dem Platz des BSC Bamberg 1920 und auf der Bahn des ERSC Bamberg herrschte Spielbetrieb; getanzt wurde auf dem Boden des TSC Rhythmus. Und noch dazu traten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der „Bamberg on tour“ eifrig in die Pedale, um diese Facetten der Sportstadt Bamberg zu erkunden. Erkenntnisgewinn war – wie so oft bei „Bamberg on tour“ – garantiert.

Am Start der elf Kilometer langen Radeltour wies Oberbürgermeister Andreas Starke darauf hin, dass in Bamberg nicht nur gedunkt und gekickt wird. Knapp hundert Sportvereine sorgen nicht nur für Vielfalt, sondern auch für soziales Miteinander.

Dass selbst Randsportarten in Bamberg nicht zu kurz kommen, zeigte sich am Sendelbach und im Volkspark. Am Sendelbach, auf dem Gelände des Ball-Spiel-Club Bamberg 1920, wuselten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Jugger-Turniers über den Rasen. Vorstand Jürgen Töffling und Jana Koch brachten die Mannschaftssportart näher. Dabei geht es darum, den Spielball im Ziel zu versenken. Den Drang zum Ziel hemmen gepolsterte Stäbe. Wer vom Stab getroffen wird, bleibt für kurze Zeit außer Gefecht. Die Bamberger Jugger konnten im vergangenen Jahr den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft belegen.

Nicht weniger Dynamik herrschte auf der Rollschuhbahn des Bamberger Eis- und Rollsportclub im Volkspark. Demonstriert wurde Inlineskater-Hockey, sozusagen Eishockey im Sommerbetrieb, das angesichts der Montur und der Schnelligkeit allein vom Zuschauen Schweißperlen auf die Stirn trieb. Jugendtrainer Matthias Isselhard hätte gerne noch ein paar junge Mitstreiter, um den Spielbetrieb zu sichern. An Attraktivität gewinnt der ERSC durch die Erneuerung der Rollschuhbahn bis 2026.

Von der Bahn auf den Tanzboden in der Baunacher Straße: Der TSC Rhythmus mit seinem Vorstand Florian Schuster lud die Radlerinnen und Radler gleich zu einem Tänzchen ein. Unterrichtet werden lateinamerikanische Tänze und Standardtänze mit dem Anspruch, an Turnieren teilzunehmen. Beim TSC Rhythmus zeigt sich wieder einmal: Tanzen ist keine Frage des Alters. So freut sich Schuster über Aktive von drei bis über 80 Jahren.