Seniorennachmittag auf dem Vogelschießen in Coburg

Am kommenden Freitag startet das Vogelschießen auf dem Anger. Schützengesellschaft und Festwirte haben in diesem Jahr wieder einen Seniorennachmittag organisiert. Der Coburger Seniorenbeirat freut sich, dass diese Idee wieder aufgegriffen wurde. Am Montag, 29. Juli, von 13 bis 16 Uhr wartet auf die Gäste des Seniorennachmittags im Festzelt ein besonderes Programm. Entertainer Ronny Söllner lädt zu einer musikalischen Reise ein. Er und sein Team bieten einen vergnüglichen Nachmittag mit einem Programm aus Schlager und volkstümlicher Musik. Die Festwirte Philipp Bräutigam und Kai Hofmann freuen sich auf gut befüllte Bierbänke. Der Eintritt zum Seniorennachmittag ist frei.