Sanierung der Bamberger Richard-Wagner-Straße beginnt

Im ersten Bauabschnitt Vollsperrung zwischen Nonnenbrücke und Schillerplatz

Wie angekündigt und am letzten Mittwoch vom Stadtrat bestätigt, saniert die Stadt Bamberg in den Sommerferien die Fahrbahndecke im Straßenzug Richard-Wagner-Straße – Schillerplatz – Nonnenbrücke. Um die Erreichbarkeit des Schillerplatzes jederzeit gewährleisten zu können und die Auswirkungen insgesamt zu minimieren, wird die Maßnahme in zwei Bauabschnitten von jeweils drei Wochen Dauer umgesetzt.

Am ersten Ferientag, 29. Juli, beginnt der erste Bauabschnitt. Dieser reicht von der Nonnenbrücke (nach der Zufahrt „Am Kanal“) bis zur Einmündung Schillerplatz. Damit sind alle Anwesen am Schillerplatz über die Richard –Wagner Straße erreichbar. Auch die Abfahrt aus dem Schillerplatz erfolgt in die Richard-Wagner-Straße (siehe dazu Anlage „Verkehrszeichenplan“).

Die Zufahrt zum Amt für Ländliche Entwicklung ist in dieser Zeit nicht möglich. Ebenso gesperrt ist die Zufahrt zum Amt für Landwirtschaft und Ernährung und dem öffentlichen Parkplatz der Regionalwerke Bamberg. Die Parkplatzfläche am südlichen Ende des Schillerplatzes wird als Baustelleneinrichtung genutzt. Entfallende Lizenzstellplätze (G) werden in der Hainstraße ersetzt.

Fußgänger können die Baustelle jederzeit passieren, Radverkehr nur schiebend auf dem Gehweg. Die ausgeschilderte Umleitung für den Radverkehr verläuft über Am Kanal, Habergasse, Zinkenwörth, Schillerplatz. Im Zinkenwörth wird dafür die Einbahnregelung für den Radverkehr aufgehoben (siehe dazu Anlage „Umleitung Rad“).

Während der gesamten Bauzeit wird der Verkehr weiträumig über den Münchner Ring und Rhein-Main-Donau-Damm umgeleitet (siehe dazu Anlage „Umleitung“).

Wie fahren die Stadtbusse?

Linien 901, 908, 912 und 937

Die Linien 901, 908 und 912 fahren ab ZOB über den Münchner Ring zum Hohen Kreuz und verkehren ab dort wieder auf dem regulären Linienweg. Die Rückfahrt erfolgt ab Hohes Kreuz ebenfalls über den Münchner Ring.

Die Nachtlinie 937 fährt ab ZOB über den Münchner Ring auf direktem Weg ins Babenberger Viertel und von dort weiter auf dem regulären Linienweg. Auch hier erfolgt die Rückfahrt ab Hohes Kreuz über den Münchner Ring.

Es entfallen die Haltestellen „Schranne“, „Schillerplatz“ und „Schönleinsplatz“. Anstelle der Haltestelle „Schulplatz“ wird eine Ersatzhaltestelle am Karmelitenplatz gegenüber der Karmelitenkirche eingerichtet. Auf der Linie 937 entfällt zusätzlich die Haltestelle „Staffelbergweg“. Die Haltestellen „Würzburger Straße“ bis „Schulplatz“ bzw. „Schulplatz“ bis „Würzburger Straße“ werden von den regulären Fahrten der Linien 901, 908, 912 und 937 nicht bedient, hier verkehrt die Linie 908 mit einem Sonderfahrplan.

Bei den Linien 901, 908, 912 und 937 kommt es auf den von den regulären Fahrten weiterhin bedienten Haltestellen nur zu kleineren Anpassungen der Abfahrtszeiten. Für die Erschließung des Bereichs Kaulberg und Panzerleite werden auf der Linie 908 ab der Haltestelle „ZOB Gericht“ zusätzliche Fahrten angeboten.

Linie 910

Die Linie 910 fährt ab ZOB über den Münchner Ring und Wildensorg zum Michelsberg. Die Rückfahrt erfolgt ebenfalls über Wildensorg und Münchner Ring.

Stadtauswärts entfallen die Haltestellen „Lange Straße“ bis „Domschule“, stadtauswärts die Haltestellen „Schranne“, „Schillerplatz“ und „Schönleinsplatz“. Die Linie 910 verkehrt nach einem Sonderfahrplan, dieser gilt auch am letzten Ferientag (Montag, 9.9.2024).

Alle Sonderfahrpläne sind auf der Internetseite der Stadtwerke Bamberg (www.stadtwerke-bamberg.de) abrufbar. Direktlink: https://www.stadtwerke-bamberg.de/nachricht/linien-901-908-910-912-937-297-69-baustelle-richard-wagner-strasse

Info

Für weitere Auskünfte zur Baumaßnahme wurde eine Hotline eingerichtet unter Tel. 0951 87-1125, E-Mail: buergeranfragen@stadt.bamberg.de