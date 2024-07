Reuther Jakob Hetz erringt WM-Nominierung und Deutschen Meistertitel im Feldbogen

Am 20. Juli gelang Jakob Hetz von der Bogenschützen der SpVgg Reuth die erfolgreiche Titelverteidigung bei der deutschen Meisterschaft der Feldbogenschützen im oberfränkischen Wirsberg. Beim Feldbogensport schießen die Schützen in unebenem Gelände auf Scheiben mit unterschiedlichen, unbekannten Durchmessern und Entfernungen, was besondere Konzentration erfordert.

Bereits nach dem Ranglistenturnier am 13. Juli im österreichischen Scharnitz wurde Jakob Hetz vom deutschen Diziplinverantwortlichen Peter Lange für die Weltmeisterschaft im kanadischen Lac La Biche im September nominiert. Das in ihn gesetzte Vertrauen konnten er bei dem anspruchsvollen Parcours der deutschen Meisterschaft in Wirsberg bestätigen und holte souverän den Titel.

Eine Woche später, vom 26.07. – 28.07. standen bereits die Bayerischen Meisterschaften WA im Freien an, die auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück ausgetragen wurden. 6 Schützinnen und Schützen des BC SpVgg Reuth hatte sich für diesen Wettkampf qualifiziert. Leider konnte an diesem Wochenende keine der begehrten Medaillen mit nach Reuth gebracht werden.

Jakob Hetz lag nach der Qualifikationsrunde bei den Recurve Herren auf einem hervorragenden 2. Rang mit 646 von 720 möglichen Ringen. In der anschließenden Finalrunde musste er sich jedoch bereits im Viertelfinale dem späteren Vizemeister, Mario Schirrmeister aus Bayreuth geschlagen geben und wird im Endklassement auf dem 6. Platz geführt.

Heidi Hopfengärtner konnte ihre Meistertitel der letzten 3 Jahre in der Recurve-Masterklasse weiblich nicht verteidigen und beendetet einen spannenden Wettkampf auf dem 4. Rang.

Auch Matthias Wagner verpasste in der Compound Masterklasse knapp das Podest und belegte nach einem starken Endspurt den 5. Rang.

Die weiteren Reuther Teilnehmer Ute Hetz, Luisa Oester und Jan Merten erreichten Platzierungen im Mittelfeld ihrer jeweiligen Klassen auf dieser Bayerischen Meisterschaft.