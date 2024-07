Raiffeisenbank unterstützt die Anschaffung eines Schnelleinsatzzeltes in Waischenfeld mit 2.500 Euro

Seit Jahren fördert die Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG aus Erlösen des Gewinnsparens ortsansässige Vereine und Institutionen bei notwendigen Anschaffungen. In diesem Jahr haben die Malteser Waischenfeld eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 2.500 Euro für die Anschaffung eines Schnelleinsatzzeltes von der Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG erhalten. Die Spende überreichten Vorstand Martin Wretschitsch und Prokurist Gerhard Thiem an die Malteser. Das neue, aufblasbare Schnelleinsatzzelt der Malteser ist innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit und kann sowohl mit einer Elektropumpe als auch mit einer Druckluftvorrichtung befüllt werden. Mit dem multifunktionalen Zelt kann zum Beispiel ein schützender Raum für Verletzte, eine Unterkunft für die Einsatzleitung oder auch nur ein Infostand geschaffen werden „Wir freuen uns sehr, dass uns die Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG bei dieser Anschaffung mit einer großzügigen Spende unterstützt. Der geringe Platzbedarf beim Transport und der schnelle Aufbau haben uns von dieser Lösung überzeugt.“, so Erhard Klaus, der Ortsbeauftragte der Malteser Waischenfeld. Das Einsatzgebiet der Malteser Waischenfeld erstreckt sich im Regelfall nahezu über den gesamten westlichen und südlichen Landkreis Bayreuth. Überörtlich sind die Malteser Waischenfeld in das Hilfeleistungskontingent Oberfranken eingebunden und waren auch in diesem Juni in Südbayern im Hochwassereinsatz.