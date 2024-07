Personen ab 70 Jahren in Bamberg gesucht

Für die Forschung zu Gedächtnis und Aufmerksamkeitsfähigkeit im Alter lädt die Universität Bamberg zu einer Studie ein. Gesucht werden Personen ab 70 Jahren, die Interesse an einem offenen Gespräch über Gedächtnis und Vitalität beim Älterwerden haben. „Haben Sie Schwierigkeiten, sich Dinge zu merken oder sich zu konzentrieren? Kamen diese Probleme allmählich? – Dann kommen Sie bei uns vorbei“, sagt Vivien Schreiber von der Professur für Physiologische Psychologie. Sie führt mit ihren Kolleginnen und Kollegen die Studie durch.

Warum teilnehmen?

In einer offenen Atmosphäre über das Älterwerden sprechen, Fragen stellen und Gesundheitstipps bekommen.

Mehr erfahren über die eigene Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsfähigkeiten.

Über 100 bisherige Teilnehmer berichten von spannenden wertvollen Erfahrungen.

Aufwandsentschädigung von 35 Euro pro Termin als Dankeschön.

Was erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer?

2 Termine à 70-90 Minuten:

Erste Sitzung: Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsübungen sowie allgemeine Fragen zu Person und Schmerzen.

Zweite Sitzung: Schmerzbefragung während alltäglicher Aufgaben wie Heben von Gegenständen oder Gehen.

Wo?

Bamberger Living Lab Demenz (BamLiD) in der Hainstraße 10, 96047 Bamberg.

„Ihre Unterstützung bedeutet nicht nur einen Beitrag zu unserer Forschung, sondern schafft auch eine Verbindung in einer offenen Atmosphäre, in der wir gerne Fragen zu Themen wie geistige Gesundheit beantworten und Tipps geben, wie Sie Ihren Alltag im Alter weiterhin fit und vital gestalten können“, erläutert Vivien Schreiber. „Wir laden Sie herzlich dazu ein, gemeinsam mit uns das Geheimnis des Alterns zu entschlüsseln.“

Anmeldung:

Die Anmeldung ist per Telefon unter 0951/863 1962 oder per E-Mail an vivien.schreiber@uni-bamberg.de möglich.

Weitere Informationen zur Forschung unter: www.uni-bamberg.de/bamlid