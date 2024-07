Neue Termine beim Erklärcafe in Eggolsheim

„Erklärcafe“ – Was ist das? Das hat sich Frau Ehrenspeck am Anfang auch gefragt. „Was soll mir das bringen?“ und „Was habe ich davon?“ Aber dann hat ihre Neugier gesiegt und inzwischen hat Sie schon einige Male das Erklärcafé besucht. Immer ist sie mit neuem Wissen nach Hause gegangen.

Frau Ehrenspeck hat das Rentenalter erreicht und möchte nicht aufgrund ihres Alters behaupten, dass sie schon alles weiß. Sie möchte die Zeit nutzen und vor allem mit den neuen Medien umgehen können. Darüber hinaus macht es ihr Spaß, Neues zu lernen, denn wie sagte Franz Kafka einst: „Wer für Neues offen ist, wird nie alt werden.“

Das Erklärcafé hat ursprünglich damit angefangen, dass jüngere Menschen ältere Menschen dabei unterstützen, mit den Raffinessen und den Möglichkeiten, die Handy und Co. uns bieten, besser zurecht zu kommen. Im Gegensatz zu älteren Menschen sind die jüngeren Menschen mit diesen Geräten großgeworden und in die Materie reingewachsen. Warum sich also nicht von ihnen zeigen lassen, wie’s geht?

Den Besuchern gefällt besonders, wie hilfsbereit die Jugendlichen sind und auch wie gut sie die Dinge erklären können (daher der Name Erklär-Café). Jeder kann mit seinen unterschiedlichsten Fragen kommen. Selbst wie man mit Fotos vom eigenen Handy ein schönes Fotobuch erstellen kann, wurde bereits vermittelt. Die jungen Leute erklären alles sehr sachlich und vor allem mit großer Geduld. Vorbereitet werden sie dafür von der Referentin für Jugend und Seniorenarbeit, Teresa Borek,

Aber beim Erklärcafé geht es nicht mehr nur darum, wie Handy und Co genutzt werden können und dass die Jungen den Alten etwas erklären. Vielmehr soll das Erklärcafé eine Plattform sein, wo Jung und Alt zusammengeführt werden und wechselseitig voneinander profitieren können. Es ist ein Ort des gelebten Miteinanders. Man hilft sich wechselseitig. Wenn einer nicht weiter weiß, ist ein anderer da, der eventuell eine Lösung hat.

Maximilian (11) findet das Ganze eine tolle Idee. Er ist stolz, dass er anderen Erwachsenen etwas beibringen kann. Er würde sich freuen, wenn noch mehr Jugendliche vorbeikommen. Dann kann man sich fachlich untereinander austauschen und vielleicht auch mal ne Runde Roblox zocken, während die anderen Kaffee trinken.

Hannes 13), Yannick (17) sind auch schon von Anfang an dabei und ihnen gefällt der Austausch zwischen der jungen und älteren Generation besonders gut, „das bindet die ältere Generation besser in das Gesellschaftsleben mit ein und wir bringen uns gegenseitig etwas bei.“ Es geht schon lange nicht mehr nur darum bei Technikfragen zu helfen, sondern es wird Schafkopf gelernt, Stricken und vieles mehr.

Auch Ronja (11) und Mareike (13) können sich manchmal neben Schule und Hobbies die Zeit nehmen, um vorbeizukommen. Sie finden es gut, dass es ein offenes Treffen ist und man nicht festgebunden ist zu kommen. Besonders gefällt ihnen aber der leckere Kuchen und die faire Limo, die es jedes Mal kostenfrei gibt.

Es ist auch für die jungen Leute spannend, einfach mal vorbeizukommen und ihre Fragen an die älteren Menschen zu richten.

Frau Ehrenspecke wünscht sich, dass noch mehr jüngere Leute beim Erklärcafé dabei sind mit ihren eigenen Fragen, die nicht unbedingt mit Handy und Co zu tun haben. Oder die Lust haben, das, was sie wissen und können an die älteren Menschen weiterzugeben.

Wenn auch du dich einbringen möchtest oder Fragen hast, dann melde dich bei Teresa Borek (0151 14569732) oder komm bei einem unserer Treffen vorbei.

Beim letzten Erklärcafé vor der Sommerpause wurde das Thema Stricken und Häkeln aufgegriffen. Da Eggolsheim Fair Trade Town ist, war die Idee aufgekommen, warum sich nicht einerseits über Stricken bzw. Häkeln zu informieren und andererseits in netter Runde bei Kaffee und Kuchen mit fairer Wolle Baby-Mützchen oder Baby-Schühchen zu stricken. Die Faire Wolle bekamen wir von der Eine-Welt-Promoterin Oberfranken, Kirsten Wolf gestellt.

Diese Idee kam sehr gut an. So hat z.B. eine junge Mutter erste Strickversuche unternommen. Eine andere Frau konnte sich Hilfe holen bei ihrem Schal, den sie während Coronazeit angefangen hatte. „Es macht einfach Spaß in der Gemeinschaft kreativ tätig zu sein.“

Erklär- und Strickcafe

Das Erklärcafé findet einmal im Monat, am Donnerstag, von 15 bis 17 Uhr im Faulenzer in Eggolsheim statt.

Termine:

Donnerstag, 10. Oktober

Donnerstag, 7. November

Donnerstag, 12. Dezember

Für mehr Informationen und Anregungen bitte melden bei:

Teresa Borek, borek@eggolsheim.de oder 0151-14569732. Es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe. Wer da dabei ist, wird immer über die neuesten Termine informiert.

Stellt eure Fragen. Bis zum Treffen findet sich dann jemand, der weiterhelfen kann.