Mitmach-Mobil vom KOLPING-Netzwerk war zu Gast in Bamberg

Deutschland ist bunt – Menschen vieler unterschiedlicher Nationen finden hier eine neue und sichere Heimat. Das KOLPING-Netzwerk für Geflüchtete leistet Hilfestellung dabei, miteinander ins Gespräch zu kommen und mögliche Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Am Sonntag, 14.07.2024 war das Mitmach-Mobil vom KOLPING-Netzwerk für Geflüchtete in Bamberg beim Heinrichsfest zu Gast und hat für die Belange von Geflüchteten sensibilisiert, Anregungen zur ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz gegeben und viele Besucher auf das Thema aufmerksam gemacht. Vollgepackt mit interaktiven Spielen, Filmen, Büchern und Mitmach-Aktionen lud das Mitmach-Mobil Kinder und Erwachsene dazu ein, sich mit der Frage auseinander zu setzen, wie ein gutes und faires Miteinander für Alle in unserem Alltag gelingen kann.

Vor Ort konnte mit einem etwas anderen Tischkicker gespielt werden, der durch die unterschiedliche Farbgebung der Mannschaften deutlich machte, dass unsere Gesellschaft bunt gemischt gut zusammen funktionieren kann. Besonders durch die Vorstellung von Familien und Einzelpersonen, die nach ihrer Flucht nun in Deutschland leben, wurde das Thema für alle Besucher greifbar gemacht. Klar wurde außerdem, vor welchen Herausforderungen die Geflüchteten stehen. Verschiedene Koffer und Taschen luden ein, zu entdecken, was in ihnen ist. Auch für die kleinen Besucher*innen wurde etwas geboten: Sie konnten in fremdsprachigen Kinderbüchern stöbern und bunte Mandalas ausmalen. Begleitet wurde das Mitmach Mobil vor Ort von geschulten Fachkräften, die für Fragen rund um die Thematik zur Verfügung standen.

Das Kolping Netzwerks für Geflüchtete ist mit seinem Mitmach-Mobil und Info-Workshops in ganz Deutschland unterwegs. Das Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union gefördert. Weitere Informationen zum KOLPING-Netzwerk für Geflüchtete unter: www.kolping.de/netzwerk

Kontakt: netzwerk-fuer-gefluechtete@kolping.de