Künstliche Intelligenz und Erweiterte Realität erwecken Streetart zum Leben in Bamberg

Im Rahmen des „Sommer an der Promenade“ lädt Smart City Bamberg am 29. Juli 2024 von 15 bis 18 Uhr zu einem offenen Kunstworkshop an die Nördliche Promenade ein. Menschen mit und ohne künstlerische Vorerfahrung ab einem Alter von 8 Jahren können bei dieser kostenfreien Aktion mitmachen. Die Leipziger Künstlerinnen Sebastian Magnus und Jeannette Nguyen führen diesen Kreativworkshop durch, bei dem Techniken und Materialien der Streetart (dt. Straßenkunst) genutzt werden, um eigene Figuren zu gestalten. Das Besondere: die fertigen Figuren werden gescannt und digitalisiert. Dann kommt eine KI-gestützte Software zum Einsatz, welche die Figur animiert. So kann sie in einem kurzen Video tanzen, winken, hüpfen, rennen und vieles mehr. Mit digitalen Mitteln wird somit die eigene Kunst ganz leicht zum Leben erweckt. Wie dieses animierte Kunstwerk dann auch noch mit erweiterter Realität (engl. Augmented Reality) verknüpft werden kann, das können alle Interessierten beim Workshop herausfinden. Die Werke können selbstverständlich mit nach Hause genommen und die Animationen am Handy abgerufen werden. Bei regnerischem Wetter findet der Workshop im Stadt Raum (Promenadestr. 6a, 96047 Bamberg) statt.