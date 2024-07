Humboldt-Kulturforum zeichnete beste Absolventin der Humboldt-Realschule in Bayreuth aus

Die enge Kooperation des Alexander von Humboldt-Kulturforums und der Alexander von Humboldt-Realschule in Bayreuth kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass alljährlich die beste Absolventin der Schule vom Kulturforum mit einem Buch- und Geldpreis ausgezeichnet wird.

So konnte die Rektorin der Humboldt-Realschule, Heike Gürtler, auch in diesem Jahr bei der feierlichen Verabschiedung der Schulabsolventen den Vorsitzenden des Humboldt-Kulturforums, Hartmut Koschyk, begrüßen. Weitere Gäste waren Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger und der für die Schule zuständige Stadtrat Christian Wedlich.

In seinem Grußwort erinnerte Hartmut Koschyk an den jungen Alexander von Humboldt, der als junger Bergbauingenieur in Franken „mit ungeheurer Neugier großartiges Neues gewagt hat“. Auch die Absolventen der Humboldt-Realschule sollten als „junge Humboldts Neues entdecken und neue Wege beschreiten“. Dabei sollten sie sich im Sinne Alexander von Humboldts von Toleranz gegenüber anderen Meinungen, Respekt und Offenheit gegenüber Mitbürgern aus anderen Kulturen und Religionen sowie dem Bemühen um eine Festigung unserer Demokratie und Zivilgesellschaft leiten lassen.

In diesem Jahr erreichte Sophia Knopf mit einem Notendurchschnitt von 1,18 den besten Schulabschluss der Alexander von Humboldt – Realschule in Bayreuth. Hartmut Koschyk überreichte ihr eine Auswahl an Humboldt-Büchern und ein Geldgeschenk. Besonders freute sich Koschyk, dass die Spitzenschülerin eine handwerkliche Ausbildung als „Zimmerin“ (weiblicher Zimmermann) beginnen wird.

Des Weiteren dankte Koschyk dem scheidenden Konrektor Dr. Matthias Niedermeier für sein außerordentliches Humboldt-Engagement. Als Beispiele nannte Koschyk die von Niedermeier initiierte Aufnahme eines Humboldt-Kapitels über sein Wirken in Franken in ein naturwissenschaftliches Realschulbuch in Bayern sowie Niedermeiers persönlicher Einsatz für die Ausgestaltung von sechs Schaufenstern eines Gebäudes unmittelbar neben der Bayreuther Hauptpost gegenüber dem Hauptbahnhof mit Plakaten und Exponaten über Humboldts Wirken in Franken.

Zum Dank überreichte Koschyk Dr. Niedermeier ein Humboldt-Buch verbunden mit der Bitte, dem Humboldt-Kulturforum auch an seiner neuen Wirkungsstätte als Rektor der Realschule Kulmbach verbunden zu bleiben.