Grundschule Rauhenebrach als Naturpark-Schule ausgzeichnet

Im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes wurde die Grundschule Rauhenebrach als „Naturpark-Schule“ nach den Kriterien des Verbands Deutscher Naturparke ausgezeichnet und ist damit die dritte Naturpark-Schule im Steigerwald. Mit dem Zertifikat legen Naturpark Steigerwald und die Schule den Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit. Landrat Johann Kalb, 1. Vorsitzender des Naturparks Steigerwald, überreichte die Zertifizierungsurkunde und würdigte das Engagement von Lehrerteam, Naturpark und Schülerschaft. Auch Schulleiter Michael Rascher und Rauhenebrachs 1. Bürgermeister Matthias Bäuerlein freuten sich über die Auszeichnung und auf viele gemeinsame Projekte. Angedacht oder bereits in Planung sind etwa Pflanzaktionen oder Naturerlebnisse im Wald und auf der Streuobstwiese.

Als Geschenk des Naturparks und Symbol für die Zusammenarbeit durfte Schulleiter Michael Rascher einen Apfelbaum entgegennehmen, den Ranger Alexander Schneider im Nachgang zum Sommerfest mit einigen Schülerinnen und Schülern auf dem Schulgelände gepflanzt hat.

Neben den Naturpark-Rangern begleiten auch weitere Kooperationspartner die Aktivitäten der Schule, wie etwa Revierleiterin Petra Diener, das Umweltbildungszentrum Oberschleichach oder das Steigerwald-Zentrum in Handthal. Auch ihnen wurde der Dank für die Unterstützung ausgesprochen.

Das Prädikat „Naturpark-Schule“ ist eine bundesweite Auszeichnung des Verbandes Deutscher Naturparke e.V., die einzelne Naturparke entsprechenden Bildungseinrichtungen in ihrem Bereich verleihen können. Die Auszeichnung steht für die gelebte Kooperation zwischen Naturpark und Schule. Die Schulen verpflichten sich dabei, Naturpark-Themen wie Natur und Landschaft, regionale Kultur und Handwerk, Land- und Forstwirtschaft regelmäßig zu behandeln. Die Kinder und Jugendlichen lernen im Lernalltag, auf Exkursionen und Projekttagen ihre Region und den Naturpark noch besser kennen und können eine Verbundenheit zur eigenen Umgebung aufbauen.

Gerade der Kontakt und die Wissensvermittlung an junge Menschen spielt eine wichtige Rolle in der Arbeit des Naturparks, um das Bewusstsein für die schützenswerte Natur vor der eigenen Haustür zu stärken. Neben der Grundschule Rauhenebrach sind die Realschule Schloss Schwarzenberg in Scheinfeld und die Realschule Ebrach als Naturpark-Schulen im Steigerwald ausgezeichnet. Die Zertifizierung wird für einen Zeitraum von fünf Jahren verliehen und wird dann erneut überprüft.