„Freischießen-Express“ tourt wieder durch den Landkreis Kronach

Während des Kronacher Freischießens (08.08. – 18.08.) bietet der Landkreis Kronach seinen Bürgerinnen und Bürgern wieder ein umfangreiches Angebot, mit dem Bus zum Kronacher Freischießen bzw. wieder nach Hause zu kommen. Die Fahrpläne für den Freischießen-Express, eine Ergänzung zum bestehenden ÖPNV-Angebot, können auf der Homepage des Landkreises Kronach https://www.landkreis-kronach.de/wirtschaft-und-verkehr/oeffentlicher-nahverkehr/freischiessenexpress/ heruntergeladen werden.

Das Tagesticket kostet in diesem Jahr unverändert 6 Euro, im Stadtverkehr von Kronach (Linie FrEx 1 und Linie FrEx 8 zwischen BRK-Altenheim und Bahnhof) sind für die Tageskarte wieder 3 Euro zu zahlen. Kinder bis 12 Jahre werden in Begleitung eines erwachsenen Familienmitgliedes unentgeltlich befördert. Die Fahrkarten sind in den jeweiligen Bussen erhältlich. Es wird darauf hingewiesen, dass für diesen Sonderverkehr das Deutschland-Ticket oder VGN-Tickets (z.B. 365-Euro-Ticket) nicht anerkannt werden.

Da auch die Parkplätze im Stadtgebiet von Kronach von der Linie FrEx 1 bedient werden, empfiehlt es sich für Schützenfestbesucher, die mit dem Auto kommen, diese als Alternative zu nutzen.

Um die Freischießen-Express-Busse zu entlasten, bietet sich für Landkreisbürgerinnen und -bürger entlang der Bahnlinie auch eine Anreise mit dem Zug an. Die letzte Rückfahrt ist hier beispielsweise in Richtung Ludwigsstadt um 23:25 Uhr möglich. Für den Bahnverkehr als regulär bestehendes Verkehrsangebot kann neben den VGN-Tickets (online oder an DB-Fahrkartenautomaten erhältlich) auch das Deutschland-Ticket genutzt werden.