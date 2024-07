Bayreuther BTS-Bogenschützen mit drei Medaillen bei den Landesmeisterschaften

Mario Schirrmeister ist Bayerischer Vizemeister

„Es ist nicht vorbei, ehe es vorbei ist.“Selten war diese Sportlerweisheit so wahr wie bei den diesjährigen Bayerischen Meisterschaften im Bogenschießen. Nach einem beinahe aussichtslosen Rückstand kämpfte sich der Bayreuther Mario Schirrmeister mit einer furiosen Aufholjagd zurück in den Wettkampf, kletterte in der Qualifikation um die Finalplätze von Rang 17 zunächst noch bis auf Platz 7, eliminierte dann in zwei KO-Runden nacheinander zwei vor ihm stehende Wettbewerber und stand plötzlich im Endkampf um Gold und Silber. Zuvor hatte er mit der Mannschaft der TS Bayreuth schon die Bronzemedaille in der Teamwertung mit dem Olympischen Recurvebogen gewonnen. Eine weitere Bronzemedaille erstritt sich Valentin Wolf in der Disziplin mit dem Compoundbogen.

Nach dem ersten Durchgang mit 36 Wertungspfeilen lag Schirrmeister mit 296 Ringen auf dem geteilten 17. Platz. Nur die ersten Acht machen in finalen KO-Duellen die Medaillen unter sich aus. Doch plötzlich lief es bei Schirrmeister, er rückte Pfeil um Pfeil in der Rangliste nach vorn. Gute 315 Ringe im zweiten Durchgang katapultierten ihn mit einem Endergebnis von 611 Ringen noch auf Rang Sieben empor. Damit stand er im Viertelfinale. Hier traf er ausgerechnet auf seinen Teamkollegen aus der ersten Bundesliga, Jakob Hetz. Der tritt bei Meisterschaften für seinen Heimatverein BCS Reuth an und hatte in der Qualifikationsrunde mit sehr guten 646 Ringen Platz Zwei belegt. Das Duell der beiden ging über fünf enge Sätze, schließlich behielt Schirrmeister mit 7:3 die Oberhand. Im Halbfinale traf er auf Holger Breske vom TSV Jahn Freising, der in der Qualifikation mit 621 Ringen ebenfalls deutlich besser gewesen war. Doch Schirrmeister blieb souverän, siegte klar mit 6:2. Nach einem nun schon beinahe acht Stunden dauernden Wettkampf ging es auf einmal nur noch um die Frage: Gold oder Silber?

Schirrmeisters Gegner im Finale war der Tachertinger Michael Reiter. Der hatte in seinem Halbfinale zuvor den Nationalkaderschützen und Qualifikationsgewinner Felix Wieser ausgeschaltet. In diesem Duell ging Schirrmeister mit 2:0 in Führung, geriet dann 2:4 in Rückstand und glich wieder aus zum Stand von 4:4. Den letzten und entscheidenden fünften Satz gewann Reiter knapp mit 27:26 Ringen, Mario Schirrmeister aber gewann mit Silber seine zweite Medaille bei diesen Bayrischen Meisterschaften.

Zuvor hatte er zusammen mit seinen Bayreuther Teamkollegen Neil Bennemann (590 Ringe, Platz 20) und Stefan Hanrieder (576 Ringe, Platz 28) schon Bronze in der Mannschaftswertung gewonnen. Tom Bandura (555) und Lukas Grotsch (536) rundeten mit Plätzen im Mittelfeld das gute Ergebnis der BTS-Herren mit dem Olympischen Recurvebogen bei diesen Titelkämpfen ab.

Zufrieden war auch Senior Jürgen Nakott mit seinem Abschneiden. Er wurde in der Klasse Ü65 Sechster mit 614 Ringen und erreichte sein Ziel: die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Wiesbaden.

Ein Wettkampf stand bei diesen Bayerischen Meisterschaften aber noch aus: Das Schießen mit dem Compoundbogen. Hier startete für Bayreuth Valentin Wolf. Der war eine Woche zuvor bei den Deutschen Meisterschaften im Feldbogenschießen Vierter geworden und bestätigte seine gute Form nun auch auch auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück. Schnell hatte er sich in der Qualifikation zum Finale auf Rang Drei festgesetzt. Das folgende Viertelfinale gewann er deutlich, im Halbfinale unterlag er seinem Gegner nur um einen Ring und kämpfte abschließend im kleinen Finale um die Bronzemedaille. Nach schwachem Beginn fing er sich rechtzeitig und zog mit den letzten drei von 15 Wertungspfeilen an dem Niederbayern Ludwig Sailer vorbei. Endstand: 138:137 für Valentin Wolf, TS Bayreuth.