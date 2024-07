Bamberger Schwimmvereine erreicht Top-Platzierungen bei der Masters EM in Belgrad

Acht Medaillen, 15 TopTen Platzierungen und jede Menge neue Erfahrungen aus Belgrad sind das Ergebnis des Teams der SG Bamberg bei den European Aquatics Masters Championships 2024 – den Masters-Europameisterschaften. Masters – das sind international alle Schwimmerinnen und Schwimmer ab 25 Jahren.

So stellten sich sieben Bamberger vom 26. Juni – 5. Juli in Belgrad (Serbien) der Herausforderung ihre einst geschwommenen Bestzeiten zu verbessern oder erschwommenen Titel zu verteidigen. Ganz vorne mit dabei: Bastian Schorr (Altersklasse 30) mit Silber über 400m Freistil, Bronze über 200m und 800m Freistil sowie 3 km Open Water, In der gleichen Altersklasse mischte Leo Endres (AK 30) die Podestplätze auf. In seiner Paradedisziplin Brust gewann er Silber über 50m und 200m und wurde Dritter über die 100m. Ebenfalls in die Medaillenränge schwamm Ute Becker (AK 60) mit einer Silbermedaille über 200 m Lagen – außerdem brachte sie einen 6. Platz über 50 m Schmetterling aus Belgrad mit nach Bamberg. Ute unterstützte außerdem die „Young-Masters“ in zwei Team-Staffeln: 4x 50 m Kraul und 4x 50 m Lagen (Schorr, B., Endres, L., Becker, U., Rupprecht, K.), die den 5. und 8. Platz in der Altersklasse 120-159 gewannen.

Katharina Rupprecht (AK 25) erschwamm bei ihren zweiten europäischen Meisterschaften einen 14. Platz über 100m und einen 18. Platz über 50m Freistil. Neben ihrer Paradedisziplin Kraul wagte sie sich auch über die (ungeliebten) 50m Brust ins Wasser und verbesserte ihre Bestzeit von 2011 erheblich. Ob die große Hitze im Hallenbad oder die Bamberger Schwimmer das Wasser zum Brodeln brachten – die Stimmung im Bamberger Team war stets hervorragend. Auch wenn zwischen den Wettkämpfen die ein oder andere Sehenswürdigkeit oder Geburtstagsfeier eingeplant wurde, waren zu den Starts der Teammitglieder stets alle Bamberger Schwimmer zum Anfeuern in der Halle. Für die längste Disziplin im Becken brauchten sie und die Schwimmer einiges an Ausdauer: Marlies Fischer (AK 65) und Denise Arendt (AK 40) bestritten jeweils die 800m Freistil und belegten den 4. und 6. Platz in ihrer jeweiligen Altersklasse. Michael Schorr (AK 55) nahm an Becken- und Freiwasserwettkämpfen teil und bestritt die 200m (13. Platz) und 400m Freistil (10. Platz) 50m Schmetterling (18. Platz) sowie die 1,5 km Open Water (11 Platz). Obwohl die (teilweise kurzfristige) Organisation der Wettkämpfe im Vorfeld beim Bamberger Team für Irritationen sorgte, konnten Sie z.B. durch eine Bootsrundfahrt oder einem Teamessen mit serbischer Live Musik viele neue positive Eindrücke von der Stadt an der Donau mitnehmen. Dankbar für die Erfahrung zog es die Masters wieder zu der Stadt an der Regnitz zurück, wo sie ihre Sommerpause genießen